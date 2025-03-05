Анна Семенович показала подарок за несколько миллионов рублей

Российская экс-фигуристка и певица Анна Семенович похвасталась роскошным подарком от жениха, бизнесмена Дениса Шреера. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» получила на 45-летие от возлюбленного ювелирное изделие за несколько миллионов рублей. Знаменитость показала бриллиантовый браслет модели Serpenti люксового бренда BVLGARI. По словам артистки, она давно мечтала о таком браслете из белого золота.

Известно, что цена на украшение варьируется в зависимости от исполнения и может достигать трех миллионов рублей.

«Самый красивый подарок от любимого. Какой красивый браслет, я давно о таком мечтала», — призналась Семенович.

В январе 2023 года певица Ольга Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей.