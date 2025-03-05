Известная телеведущая рассказала о своем отношении к пластике

Российская актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова рассказала о пластике со словами «не хочу быть сморщенным яблочком». Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

50-летняя звезда призналась, что планирует вновь улучшить внешний вид.

«Я их обязательно [пластические операции] буду делать, потому что не хочу быть сморщенным яблочком. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», — отметила артистка.

В то же время Довлатова рассказала, что первую коррекцию внешности сделала 15 лет назад.

«Мне убрали грыжу из-под глаз, кожу не трогали, так как было молодое лицо», — уточнила она.

Помимо этого, позже знаменитость решилась на эндоскопическую подтяжку лба у того же хирурга. Вместе с тем через полгода Довлатова прибегла к блефаропластике верхних век.

«А еще мы взяли немного жира на спине, под коленками, чтобы создать моложавую припухлость на лице. Через год мы еще раз собрали жир из "возрастных ловушек" и отправили повторно в лицо и руки. Я пожалела, что в первый раз в руки не сделала, получилось классно. Мы еще сделали блефаропластику нижних век», — добавила ведущая.

Ранее в марте Алла Довлатова раскрыла отношение мужа к своим откровенным нарядам. Известная телеведущая много лет замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой.