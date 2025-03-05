Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова Анны Шевчук на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующая информация появилась на сайте модного дома Tegin.

Жена знаменитости вышла в свет в образе, состоящем из корсета с баской и юбки со шлейфом с принтом в виде росписи в технике гжель. Известно, что цена данного образа составила 190 тысяч рублей.

Дизайнер Светлана Тегин рассказала, что сразу поняла — данный наряд идеально подойдет для премии.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — высказалась модельер.

Ранее в марте сообщалось, что звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда. Актриса Дарья Екамасова поднялась на сцену с коллегами по картине, которая получила награду в номинации «Лучший фильм», в вечернем платье черного цвета из коллекции Evening Couture 2025.