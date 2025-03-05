Стилист перечислила модные цвета одежды на весну

Российская стилистка перечислила модные цвета одежды на весну
Российская стилистка Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну 2025 года. Ее высказывание на данную тему приводит журнал «Первый женский».
По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными будут яркие оттенки. Так, она посоветовала обратить внимание на голубые платья и юбки, которые, например, можно сочетать с жакетом шоколадного тона, являющегося трендовым.
В то же время популярными окажутся оранжевые и вишневые предметы гардероба. Последние эксперт посоветовала комбинировать с нарядами цвета сливочного масла или шоколада.
В феврале российская стилистка Александра Шихалова предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной 2025 года.