Макияж для обладательниц веснушек: как подчеркнуть природную красоту

Веснушки у девушек — это уникальная особенность, которая придает лицу свежесть и естественную привлекательность. Многие обладатели этой милой черты задаются вопросом: скрывать их или подчеркивать? Если учесть, что веснушки сегодня — это настоящий тренд, то лучше остановитесь на втором варианте. Наш эксперт, например, сама их дорисовывает своим моделям, если подходит под образ. Звездный визажист, бровист и стилист по укладкам с опытом работы более 9 лет, основатель студии красоты и школы макияжа Дана Лекус рассказала WomanHit про лучшие техники макияжа, которые помогут подчеркнуть естественную красоту и сделать веснушчатый образ гармоничным.

1. Подготовка кожи: увлажнение и сияние

У обладателей веснушек часто кожа бывает чувствительной, поэтому важно уделять особое внимание уходу:

Легкий увлажняющий крем — выбирайте средство с SPF, так как солнце усиливает проявление веснушек.

Сияющий праймер — создаст эффект естественного свечения кожи и поможет макияжу держаться дольше.

2. Выбор тональной основы: легкость и натуральность

Главная ошибка — использование плотного тонального крема, который перекрывает веснушки. Вместо этого наш эксперт советует попробовать:

Тонирующий увлажняющий крем или BB-крем — выровняет тон кожи, но не скроет веснушки.

Легкий тональный флюид — если хочется чуть больше покрытия, выбирайте текстуры, которые не создают маску.

Консилер точечно — если нужно замаскировать покраснения или несовершенства, используйте консилер только на проблемные участки.

Совет: выбирайте тональный крем с теплым подтоном — он сделает веснушки более выразительными.

3. Румяна и бронзер: естественный румянец

Чтобы лицо не выглядело плоским, добавьте легкий румянец и бронзер:

Персиковые или коралловые румяна — подчеркивают натуральный румянец и делают веснушки ярче.

Кремовый бронзер — придаст коже теплоты, особенно если у вас золотистый оттенок веснушек.

Совет: наносите румяна чуть выше яблочек щек и немного на переносицу, височные зоны и веки — это создаст эффект загара и естественности.

4. Глаза: натуральность и выразительность

Веснушки сами по себе делают лицо выразительным, поэтому макияж глаз может быть минималистичным:

Нейтральные тени (бежевые, терракотовые, персиковые) — помогут создать мягкий и естественный акцент.

Коричневый карандаш вместо черного — придаст глазам глубину, не утяжеляя макияж.

Тушь для ресниц (можно выбрать коричневую для мягкости и нежности, бордовую — для игривого взгляда) — легкие подкручивающие формулы подчеркнут взгляд.

Совет: избегайте холодных оттенков (синий, серый, серебряный), они могут сделать лицо бледным.

5. Губы: легкость и натуральные оттенки

Легкие текстуры идеально дополнят образ:

Блеск или тинт — придаст губам свежести и натурального сияния.

Губная помада в теплых тонах — коралловые, персиковые и нюдовые оттенки отлично сочетаются с веснушками.

Совет: если хотите сделать губы акцентом, выбирайте сочные ягодные оттенки — они гармонируют с веснушчатой кожей.

6. Завершающий штрих: хайлайтер

Чтобы подчеркнуть естественное свечение кожи, добавьте немного хайлайтера:

На выступающие части скул.

На спинку носа, на надбровное пространство.

Над верхней губой, на внутренние уголки глаз.

Совет: выбирайте хайлайтер с теплым золотистым подтоном — холодный может выглядеть искусственно.

Итог: естественная красота без маски

Веснушки — это не недостаток, а особенность, которую стоит подчеркивать. Наш эксперт: «Легкие текстуры, теплые оттенки и натуральный финиш — лучшие друзья обладателей веснушек. Используйте эти советы, чтобы создать макияж, который не скрывает, а подчеркивает вашу индивидуальность».