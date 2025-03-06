«Ангел» Victoria's Secret снялась в нижнем белье для рекламы

Венгерская топ-модель Барбара Палвин приняла участие в откровенной съемке для бренда нижнего белья Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в кружевном комплекте черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Она позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. При этом ее внешний вид дополняли небольшие серьги и золотая тонкая цепь на шее.

© Lenta.ru

Поклонники оценили фотосессию «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом.

«Как она может быть такой красивой?», «Ты выглядишь потрясающе», «Самая красивая женщина на земле», «Шикарная фигура», «Богиня», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Барбара Палвин в откровенном образе попала на обложку журнала Keen Magazine.