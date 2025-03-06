Стилист рассказала, какая деталь может дополнить любой образ

Броши можно использовать для дополнения любого образа, например, вместо запонок или как стилеобразующий акцент, например, на платье или костюме. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Ольга Скорокосова.

«В этом случае советую выбрать какую-нибудь крупную брошь в виде цветка, бабочки или любой фантазийной формы. Или же приколоть несколько некрупных брошей на лацканы жакета с одной или даже с двух сторон. <...> Некрупные брошки можно располагать на широких манжетах в виде запонок, украшать ими рукав пиджака, закалывать запах на юбке», — предложила стилист.

© Газета.Ru

Кроме того, можно приколоть брошь к обуви или отвороту шапки бини, продолжила Скорокосова. По ее словам, акцент можно сделать с помощью одной детали или нескольких небольших. Любителям элегантных образов она также посоветовала присмотреться к броши в виде камеи, которую можно закрепить в районе верхней пуговицы на блузке.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал цветок главным мужским аксессуаром года. Он посоветовал носить мужские броши-цветы.