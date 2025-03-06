Какие оттенки волос будут в тренде весной

Весной так хочется чего-то нового и интересного, и смена цвета волос может стать отличным способом освежить образ. Нынче на пике популярности естественные, многослойные и теплые оттенки, которые подчеркивают естественную красоту, добавляют глубины и объемности волосам. Тренды этого сезона вдохновлены природными оттенками, игрой света и тенью, а также мягкими переливами — разбираемся в них вместе со стилистом Евгений Куклиной.

Медовый блонд — теплое сияние солнца

Этот оттенок — находка для тех, кто хочет оставаться в блонде, но при этом придать волосам мягкость и натуральность. Медовый блонд сочетает золотистые, карамельные и песочные тона, создавая эффект теплого солнечного света в волосах. Такой цвет подходит как светлокожим девушкам, так и обладательницам более теплого подтона кожи.

Совет стилиста: «чтобы сохранить сияние медового блонда, важно использовать фиолетовый шампунь раз в неделю, чтобы избежать нежелательной желтизны, а также увлажняющие маски с маслами, так как осветленные волосы склонны к сухости».

Глубокий каштан — роскошная насыщенность

Этот цвет идеально подойдет брюнеткам, которые хотят добавить глубины и выразительности волосам. Этой весной классический каштановый обогащен теплым красноватым или ореховым подтоном, создавая богатый многослойный эффект. Этот оттенок особенно красиво смотрится на солнце, переливаясь медными и шоколадными бликами.

Чтобы волосы оставались блестящими и не теряли насыщенность, используйте бессульфатные шампуни — хороши будут и любые процедуры, которые дают глянцевый финиш и поддерживают интенсивность цвета.

Клубничный розе — нежный пастельный шик

Этот цвет — настоящий хит среди модниц. Клубничный блонд с розовато-золотистым отливом — идеальный выбор для весны, когда хочется чего-то свежего и воздушного. Он подойдет тем, кто хочет поэкспериментировать, но не готов к яркому розовому оттенку.

«Такой цвет требует особого ухода, так как теплые розовые пигменты могут быстро вымываться. Используйте шампуни и маски с пигментами для сохранения цвета, а также термозащиту перед укладкой, чтобы избежать выгорания оттенка», — советует эксперт.

Карамельно-ореховый — элегантная теплота

Этот оттенок — идеальное сочетание карамельного и орехового подтона, которое придает волосам мягкость и объем. Он особенно хорошо смотрится на шатенках, добавляя солнечные блики и создавая эффект естественного выгорания.

Для поддержания теплого сияния карамельного оттенка используйте шампуни без агрессивных моющих компонентов и регулярно делайте увлажняющие процедуры, чтобы волосы оставались гладкими и ухоженными.

Ледяной мокко — холодная элегантность

Для тех, кто любит холодные оттенки, это — идеальный вариант. Это сложный цвет, который сочетает в себе холодные коричневые и сероватые полутона, создавая стильный и благородный эффект. Он идеально подходит обладательницам светлой кожи и серых или голубых глаз.

Чтобы избежать нежелательной желтизны или рыжины, используйте серебристые шампуни, а для дополнительного блеска — средства с кератином и аминокислотами.