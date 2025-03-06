В современном мире социальных сетей, где каждый день мы погружаемся в мир идеализированных образов, нередко возникает несоответствие между реальностью и тем, что мы видим на экране. За этими эффектными картинками скрыта серьезная проблема: иллюзия красоты, которая подается в социальных сетях, может стать ловушкой для многих.

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Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic, Тигран Алексанян специально для RuNews24.ru прокомментировал ситуацию.

«Мы живем в эпоху фильтров и фотошопа, где идеалы красоты стали недоступными для большинства из нас. Я призываю каждого задуматься о реальности этих образов».

Сегодня у каждого есть доступ к инструментам, позволяющим кардинально менять внешность на фотографиях. Будь то искусственное уменьшение недостатков или изменение формы лица, молодое поколение быстро привыкает к красивой лжи за экраном. Это создает неправдивое представление о том, что такие стандарты красоты вообще возможны без усилий.

«В клинике я часто вижу пациентов, которым трудно принять себя такими, какие они есть, потому что они постоянно сравнивают себя с нереальными изображениями в своих лентах. Это опасная игра, в которую вовлечены многие».

С развитием искусственного интеллекта и технологий генерации изображений, получение идеального внешнего вида стало еще проще. Но что происходит, когда вы сталкиваетесь с реальностью?

«Каждую неделю ко мне приходят девушки, убедительные в своих желаниях превратить свою внешность в подобие тех идеализированных фигур, которые они наблюдают в соцсетях. Но правда в том, что хирургия не всесильна, и часто невозможно добиться того же эффекта, что и в виртуальных мирах фильтров».

Отношение к пластической хирургии также становится более упрощенным и, возможно, даже легкомысленным. Люди ждут от операций такого же результата, как на отредактированных снимках. Однако на практике операции лишь способствуют улучшению естественных данных, а не созданию иллюзорных масок.

«Реальность такова, что хирургическое вмешательство должно проходить с пониманием и реальными ожиданиями от процесса».

Операции могут преобразить, но они не делают человека идеалом из Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской). Важно помнить, что стремление к идеализированным образам, воплощаемое в стремлении к пластической хирургии, может привести к разочарованиям.

«Красота не только в внешности, но и в том, как мы себя чувствуем внутри. Осознание и принятие своей уникальности — это то, что должно стоять на первом месте». У каждого из нас есть возможность быть красивыми, оставаясь самими собой, не попадая в ловушку иллюзий социальных сетей и инста-хирургов».

Понимание этих аспектов благоприятствует личностному росту и сохранению ментального равновесия, в мире, где трудно отличить реальность от виртуальных обещаний.