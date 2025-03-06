Что поможет коже оставаться сияющей в любом возрасте

Вода — это не просто средство для утоления жажды, а настоящий помощник в борьбе за здоровье и красоту кожи. Она играет ключевую роль в обмене веществ, способствует быстрому обновлению клеток и выводит из организма продукты распада.

Даже незначительное обезвоживание может привести к сухости кожи, ломкости ногтей и замедлению роста волос. Поэтому так важно следить за своим питьевым режимом.

Специалисты советуют начинать день со стакана теплой воды с добавлением чайной ложки лимонного сока. Этот простой ритуал стимулирует пищеварение и подготавливает организм к активному дню.

В течение дня старайтесь делать по 2–3 глотка воды каждые 20–30 минут, даже если вы не чувствуете жажды. И помните, что речь идет о чистой негазированной воде — чай, кофе и соки не считаются.

Когда организм получает достаточно жидкости, кожа становится более упругой и плотной, волосы — блестящими, а отёки исчезают.

Ранее сообщалось: чтобы избавиться от пигментных пятен на коже, нужно понять причину их появления. Это могут быть воздействие ультрафиолета, гормональные изменения, возрастные процессы или другие факторы.