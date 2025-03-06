Названы самые популярные у россиян товары ушедших брендов

Аналитики CDEK.Shopping назвали самые популярные у россиян товары ушедших из страны брендов. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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Выяснилось, что наибольшим спросом у российских покупателей пользуются марки Apple (21,74 процента заказов), Nike (6,11), Samsung (1,10) и Massimo Dutti (1,08). Так, в 2024 году самым востребованным товаром у Apple стал смартфон iPhone 15 с памятью в 128 гигабайт. В то же время у Nike чаще всего заказывают кроссовки, особенно Nike Air Force 1 белого цвета.

При этом среди товаров Samsung по количеству покупок лидируют беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live в бронзовом цвете и черный смартфон Samsung Galaxy S24. В то же время самыми популярными покупками из ассортимента итальянского бренда Massimo Dutti оказались парфюмерная вода Massimo Dutti Black Evening, платье Massimo Dutti Poplin With Knot Detail и брюки Massimo Dutti High-waist Straight-leg.

В январе стало известно, что москвичи скупили Apple, Dyson и брендовой одежды на миллиард рублей в 2024 году.