Dior возродил культовую футболку Кэрри Брэдшоу из нулевых

Большинство людей считают моду индустрией, которая неуклонно движется вперёд, но, как известно заядлым свидетелям показов, этот мир пропитан ностальгией. Редкий подиумный тренд в прошлом уже не совершал один оборот (или три) вокруг солнца. И хотя обращение креативных директоров к ушедшим эпохам, безусловно, не является чем-то новым, за последнее десятилетие оно приобрело ещё большую популярность, поскольку дизайнеры опираются на силу прошлого, особенно когда речь заходит о знаковых моментах из их собственных архивов.

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Под руководством Марии Грации Кьюри Dior сделал акцент на классических жакетах Bar и крое юбка-солнце 1950-х годов. Показ сезона осень-зима 2025 возродил хит недавнего прошлого: культовые футболки бывшего креативного директора Джона Гальяно J'Adore Dior, которые были очень популярны в нулевые годы, в немалой степени благодаря появлению во вселенной «Секса в большом городе». Люси Лью снималась в такой майке в эпизодической роли в четвёртом сезоне, а Кэрри Брэдшоу позже появилась в футболке в фильме «Секс в большом городе 2».

Модель J'Adore Dior 2.0 выполнена из тёмно-серого трикотажа и украшена знаменитой надписью с эффектом выцветания. В 2025 году Кьюри дополнила её готическим кружевом и кожей, корсетом из парчи и потрясающими сапогами для верховой езды. Но всегда можно обратиться к ресейл-платформам. Это не только более экологично, но и дешевле, чем новая модель! Правда, в ближайшие несколько месяцев цены, скорее всего, начнут расти, так что поторопитесь.