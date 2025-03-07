Выбираем модное окрашивание на 2025 год

Гид по самым актуальным трендам в окрашивании волос на 2025 год. Все о модных техниках, цветах и идеях для коротких, средних и длинных волос читайте в материале Super.

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Предлагаем узнать, какие оттенки и техники окрашивания лучше подходят для вашей длины: короткой, средней или большой. Собрали 15 примеров самых актуальных образов от стилистов — вдохновляйтесь и выбирайте свой. Не забудьте показать желанный оттенок на фото вашему мастеру — трендовые окрашивания могут немного отличаться насыщенностью и оттенком.

Основные тренды модного окрашивания 2025 года

Среди популярных в 2025 году техник окрашивания остаются приемы, которые на слуху как минимум последние несколько лет.

Аиртач — выборочное окрашивание с плавным переходом от одного цвета к другому. Стилист потоком воздуха отделяет часть «лишних» волос из выбранной пряди и наносит состав на оставшуюся часть.

Шатуш — похожая на аиртач методика, где вместо фена мастер использует начес, таким образом окрашивая только более длинные волосы.

Балаяж — разноуровневое осветление прядей для создания эффекта выгоревших на солнце волос.

Мелирование — широкие высветленные пряди давно вышли из моды, но эта классическая техника окрашивания гораздо более гибкая, чем кажется, и по-прежнему используется для выборочного осветления волос.

Часть модных тенденций в окрашивании – 2025 вдохновлена модными показами, но большинство бьюти-трендов в наше время генерируют соцсети: при выборе цвета для актуального окрашивания важно вдохновляться не только примером любимых инфлюенсеров, но и учесть особенности собственной внешности и текущее качество волос.

Модное окрашивание на средние волосы

Палитра модных оттенков для средней длины в этом году не включает в себя блонды и все же крайне разнообразна. Самое время перейти на «темную сторону»: от таинственного грибного коричневого до жизнерадостной вишневой колы — в зависимости от вашего настроения в этом сезоне!

Вишневая кола

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Красные оттенки стали хитом салонов красоты еще в прошлом году, но к 2025-му тренд заметно трансформировался. Теперь в моде более темный вишневый, и в особенности популярный в Сети цвет, который называют «вишневой колой». Для более долговечного варианта корни можно оставить темными и сделать плавный переход к цвету — так не придется подкрашивать их слишком часто.

Эспрессо-мартини

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Это окрашивание, получившее свое название в честь коктейля, стало вирусным благодаря Хлои Кардашьян. Модницы тут же бросились повторять за инфлюенсером этот дорогой оттенок и делиться результатом. Окрашивание эспрессо-мартини получается роскошным, насыщенным, глянцевым и визуально добавляет прическе объема. Не мечта ли?

Карамельный макиато

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Сильно не удивляйтесь: называть модные тенденции окрашивания в честь напитков — это тоже своего рода тренд. Под вкусным названием кроется золотисто-карамельное мелирование — отличный способ подчеркнуть насыщенность цвета ваших волос и добиться теплых, мерцающих бликов с эффектом выгоревших прядей или, как их романтично называют бьюти-блогеры, — «поцелуя солнца».

Грибной коричневый

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Самый неоднозначный модный оттенок — грибной коричневый. Из очевидных плюсов — он хорошо сочетается с разными оттенками кожи, а еще выглядит небанально и свежо. Тренд представляет из себя уникальное сочетание холодных серо-коричневых и теплых коричневых тонов: в результате получается мягкий, землистый оттенок на любителя. Если вас не смущает «грибной» тренд — это интересный вариант для сдержанного, но в то же время привлекающего внимание образа.

Коричный

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Альтернативное название коричного окрашивания — «дорогая брюнетка». Суть в том, что окрашенные пряди едва отличаются от фона: задача мастера — добиться тонких, естественных бликов, которые подчеркнут красоту темно-каштановых волос. Среди звезд такое носили Хейли Бибер и Синди Кроуфорд. Этот модный тон подходит к широкому спектру оттенков кожи и глаз, но особенно эффектно смотрится с оливковым или любым теплым цветом кожи.

Модное окрашивание коротких волос

Хотя с длинными волосами проще устроить себе кардинальное преображение, внезапно решившись на каре, короткие волосы позволяют менять образы не менее эффектно. Скажем, сегодня вы носите блонд под натуральный, а завтра — уже в «розовом золоте». Да и в жгучую брюнетку с графичной стрижкой превратиться никогда не поздно.

Морозный коричневый

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Роскошные плотные оттенки коричневого, слегка отдающие синевой, обещают стать самым универсальным (а значит, и самым популярным) цветом окрашивания. Выбирая холодный коричневый, попросите мастера позаботиться о максимально возможном блеске волос после процедуры: добиться глянцевого эффекта нередко можно с помощью дополнительных уходовых добавок в краску.

Розовое золото

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Игривый оттенок «розовое золото» превосходно смотрится с короткой стрижкой, создавая нежный романтичный, но в то же время невероятно выразительный образ. Цвет можно использовать как основной или в качестве мелирования на золотистый оттенок. Это манящее женственное окрашивание гарантированно будет обращать на вас взгляды.

Бежевый блонд

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Окрашивание под натуральную блондинку в сочетании с каре — абсолютный тренд 2025 года. Позволить себе его смогут не все — радикально осветлить волосы без ущерба для их качества порой просто невозможно, а потому образ роковой блондинки останется привлекательным и желанным. Яркие светлые оттенки блонда могут варьироваться от холодной платины до золотисто-желтого, создавая драматический контраст, который придает уверенности и транслирует ваше непревзойденное чувство стиля.

Глубокий черный

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Монохромный черный цвет снова в моде. Он — подходящее решение для брюнеток, которые хотят привнести в образ свежих нот, но в то же время — остаться собой. Стильный, классический и элегантный черный выглядит особенно эффектно в сочетании с глянцевым блеском. Чтобы полотно волос заиграло бликами света — используйте соответствующие укладочные средства. «Сияние» подчеркнет глубину цвета.

Медный

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Медные оттенки долго оставались в тени, и в этом их большой плюс: все по ним успели соскучиться. Цвет сам по себе яркий и насыщенный — для коротких волос будет абсолютно уместно однотонное окрашивание. Правда стилисты советуют выбирать «рыжие» оттенки, приближенные к натуральным. Естественность все еще правит балом!

Модное окрашивание длинных волос

Длинные волосы — идеальный «холст» для большинства модных техник окрашивания. Стилисту будет где разгуляться, создавая эффектные переходы цвета и демонстрируя мастерство работы со слоями. Главное, не забывать, что на вашу копну волос потребуется больше времени, чем обладательницам коротких стрижек. Соответственно, салон выставит максимальный счет за услугу.

Мокко мусс

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Самый модный цвет этого года, напоминающий сливочное шоколадное мороженое, просто не мог остаться за бортом индустрии: мастера вынуждены претворять в жизнь необычный оттенок в салонах по всему миру. Заметим, что «мокко мусс» чем-то напоминает специфичный «грибной коричневый» — прежде чем решиться на окрашивание в сложносочиненные оттенки, рекомендуем показать мастеру несколько кадров-референсов с хорошим освещением, чтобы точно получить желаемое.

Персиковый блонд

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Если вы привыкли выбирать все самое необычное — в 2025 году без персикового блонда не обойтись. Суть окрашивания в том, чтобы приблизиться к оттенку этих вызревших оранжево-розовых фруктов. Специалисты отмечают универсальность тренда — интенсивность оттенка можно интерпретировать на свой вкус — от еле заметного цветового акцента блонда до цвета персикового варенья.

Крем-брюле

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Эта техника окрашивания стала трендовой благодаря показу Chanel Métiers d'Art: модели появились на подиуме с естественного вида блондом, но чуть контрастными корнями. Оригинальное окрашивание на длинные волосы «крем-брюле» сочетает в себе сливочно-ванильные тона с золотистыми бликами, напоминая неоднородный цвет одноименного классического десерта. Стилисты предупреждают: окрашивание плохо сочетается с холодными оттенками кожи — в таком случае получится эффект болезненной бледности.

Горький шоколад

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В тренде глубокие, холодные коричневые тона с оттенками синего или фиолетового, которые создают загадочный и дерзкий образ. Волосы будут на порядок темнее, чем типичные оттенки для брюнеток: учтите, что с минимальным освещением он может казаться иссиня-черным. Таким образом, вы можете обзавестись готическим шармом, подбирая соответствующие образы, которые подчеркнут оттенок волос.

Морковный торт

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Этот «кашемировый» оттенок напоминает морковный десерт. С одной стороны, он яркий, но при этом не вызывающий. Жизнерадостный огненный цвет идеально оттеняет лица теплых оттенков, а обладательницам холодного цвета лица может показаться слишком «кричащим» на контрасте с кожей. Попросите стилиста подобрать вам идеальный оттенок с нотками апельсина и корицы.

Уход за окрашенными волосами

Главный принцип, как ухаживать за волосами сразу после окрашивания, — это щадящий режим и использование специальных средств. Существует несколько базовых правил.

Используйте шампунь для окрашенных волос — это не пустая уловка маркетологов, такое средство позволит сохранить цвет дольше и поспособствует восстановлению волос.

Волшебных средств не бывает — краска в любом случае будет смываться, и волосы постепенно станут тусклыми: поэтому рекомендуется сократить частоту мытья волос до минимально возможной.

Не пренебрегайте термо- и UV-защитой: даже самое щадящее окрашивание повреждает волосы — после процедуры важно их дополнительно защитить.

Многие девушки, выходя из салона, задаются вопросом: какие процедуры сделать, чтобы надолго сохранить вид свежевыкрашенных волос. Профессиональные стилисты предлагают широкий выбор услуг, которые продлят жизнь цвета.

Ламинирование и экранирование — конкретное название зависит от фантазии производителя, но суть подобных процедур в том, чтобы покрыть полотно волос дополнительным слоем. В результате пигменту будет сложнее покинуть структуру волоса.

Кератиновое выпрямление — процедура аналогичная предыдущим, которая отличается тем, что содержит кератин — белок, из которого, собственно, и состоят волосы. После обработки специальным составом мастер «запечатывает» кутикулу утюжком.

Ботокс — процедура, которая представляет из себя интенсивный уход и распространена как в горячем, так и в холодном варианте. Какая комбинация с окрашиванием позволит продлить его жизнь — лучше уточнить у мастера.

Оттеночные средства — проще всего освежить цвет с помощью средств, которые содержат подходящий к вашему оттенку пигмент. Важно проконсультироваться с вашим мастером даже при использовании бытовых тоников, иначе можно лишь испортить результат профессионального окрашивания.

* Запрещен в РФ.