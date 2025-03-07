Выбираем модное окрашивание на 2025 год

Модное окрашивание на 2025 год
Гид по самым актуальным трендам в окрашивании волос на 2025 год. Все о модных техниках, цветах и идеях для коротких, средних и длинных волос читайте в материале Super.
Предлагаем узнать, какие оттенки и техники окрашивания лучше подходят для вашей длины: короткой, средней или большой. Собрали 15 примеров самых актуальных образов от стилистов — вдохновляйтесь и выбирайте свой. Не забудьте показать желанный оттенок на фото вашему мастеру — трендовые окрашивания могут немного отличаться насыщенностью и оттенком.
Основные тренды модного окрашивания 2025 года
Среди популярных в 2025 году техник окрашивания остаются приемы, которые на слуху как минимум последние несколько лет.
- Аиртач — выборочное окрашивание с плавным переходом от одного цвета к другому. Стилист потоком воздуха отделяет часть «лишних» волос из выбранной пряди и наносит состав на оставшуюся часть.
- Шатуш — похожая на аиртач методика, где вместо фена мастер использует начес, таким образом окрашивая только более длинные волосы.
- Балаяж — разноуровневое осветление прядей для создания эффекта выгоревших на солнце волос.
- Мелирование — широкие высветленные пряди давно вышли из моды, но эта классическая техника окрашивания гораздо более гибкая, чем кажется, и по-прежнему используется для выборочного осветления волос.
Часть модных тенденций в окрашивании – 2025 вдохновлена модными показами, но большинство бьюти-трендов в наше время генерируют соцсети: при выборе цвета для актуального окрашивания важно вдохновляться не только примером любимых инфлюенсеров, но и учесть особенности собственной внешности и текущее качество волос.
Модное окрашивание на средние волосы
Палитра модных оттенков для средней длины в этом году не включает в себя блонды и все же крайне разнообразна. Самое время перейти на «темную сторону»: от таинственного грибного коричневого до жизнерадостной вишневой колы — в зависимости от вашего настроения в этом сезоне!
Вишневая кола
Красные оттенки стали хитом салонов красоты еще в прошлом году, но к 2025-му тренд заметно трансформировался. Теперь в моде более темный вишневый, и в особенности популярный в Сети цвет, который называют «вишневой колой». Для более долговечного варианта корни можно оставить темными и сделать плавный переход к цвету — так не придется подкрашивать их слишком часто.
Эспрессо-мартини
Это окрашивание, получившее свое название в честь коктейля, стало вирусным благодаря Хлои Кардашьян. Модницы тут же бросились повторять за инфлюенсером этот дорогой оттенок и делиться результатом. Окрашивание эспрессо-мартини получается роскошным, насыщенным, глянцевым и визуально добавляет прическе объема. Не мечта ли?
Карамельный макиато
Сильно не удивляйтесь: называть модные тенденции окрашивания в честь напитков — это тоже своего рода тренд. Под вкусным названием кроется золотисто-карамельное мелирование — отличный способ подчеркнуть насыщенность цвета ваших волос и добиться теплых, мерцающих бликов с эффектом выгоревших прядей или, как их романтично называют бьюти-блогеры, — «поцелуя солнца».
Грибной коричневый
Самый неоднозначный модный оттенок — грибной коричневый. Из очевидных плюсов — он хорошо сочетается с разными оттенками кожи, а еще выглядит небанально и свежо. Тренд представляет из себя уникальное сочетание холодных серо-коричневых и теплых коричневых тонов: в результате получается мягкий, землистый оттенок на любителя. Если вас не смущает «грибной» тренд — это интересный вариант для сдержанного, но в то же время привлекающего внимание образа.
Коричный
Альтернативное название коричного окрашивания — «дорогая брюнетка». Суть в том, что окрашенные пряди едва отличаются от фона: задача мастера — добиться тонких, естественных бликов, которые подчеркнут красоту темно-каштановых волос. Среди звезд такое носили Хейли Бибер и Синди Кроуфорд. Этот модный тон подходит к широкому спектру оттенков кожи и глаз, но особенно эффектно смотрится с оливковым или любым теплым цветом кожи.
Модное окрашивание коротких волос
Хотя с длинными волосами проще устроить себе кардинальное преображение, внезапно решившись на каре, короткие волосы позволяют менять образы не менее эффектно. Скажем, сегодня вы носите блонд под натуральный, а завтра — уже в «розовом золоте». Да и в жгучую брюнетку с графичной стрижкой превратиться никогда не поздно.
Морозный коричневый
Роскошные плотные оттенки коричневого, слегка отдающие синевой, обещают стать самым универсальным (а значит, и самым популярным) цветом окрашивания. Выбирая холодный коричневый, попросите мастера позаботиться о максимально возможном блеске волос после процедуры: добиться глянцевого эффекта нередко можно с помощью дополнительных уходовых добавок в краску.
Розовое золото
Игривый оттенок «розовое золото» превосходно смотрится с короткой стрижкой, создавая нежный романтичный, но в то же время невероятно выразительный образ. Цвет можно использовать как основной или в качестве мелирования на золотистый оттенок. Это манящее женственное окрашивание гарантированно будет обращать на вас взгляды.
Бежевый блонд
Окрашивание под натуральную блондинку в сочетании с каре — абсолютный тренд 2025 года. Позволить себе его смогут не все — радикально осветлить волосы без ущерба для их качества порой просто невозможно, а потому образ роковой блондинки останется привлекательным и желанным. Яркие светлые оттенки блонда могут варьироваться от холодной платины до золотисто-желтого, создавая драматический контраст, который придает уверенности и транслирует ваше непревзойденное чувство стиля.
Глубокий черный
Монохромный черный цвет снова в моде. Он — подходящее решение для брюнеток, которые хотят привнести в образ свежих нот, но в то же время — остаться собой. Стильный, классический и элегантный черный выглядит особенно эффектно в сочетании с глянцевым блеском. Чтобы полотно волос заиграло бликами света — используйте соответствующие укладочные средства. «Сияние» подчеркнет глубину цвета.
Медный
Медные оттенки долго оставались в тени, и в этом их большой плюс: все по ним успели соскучиться. Цвет сам по себе яркий и насыщенный — для коротких волос будет абсолютно уместно однотонное окрашивание. Правда стилисты советуют выбирать «рыжие» оттенки, приближенные к натуральным. Естественность все еще правит балом!
Модное окрашивание длинных волос
Длинные волосы — идеальный «холст» для большинства модных техник окрашивания. Стилисту будет где разгуляться, создавая эффектные переходы цвета и демонстрируя мастерство работы со слоями. Главное, не забывать, что на вашу копну волос потребуется больше времени, чем обладательницам коротких стрижек. Соответственно, салон выставит максимальный счет за услугу.
Мокко мусс
Самый модный цвет этого года, напоминающий сливочное шоколадное мороженое, просто не мог остаться за бортом индустрии: мастера вынуждены претворять в жизнь необычный оттенок в салонах по всему миру. Заметим, что «мокко мусс» чем-то напоминает специфичный «грибной коричневый» — прежде чем решиться на окрашивание в сложносочиненные оттенки, рекомендуем показать мастеру несколько кадров-референсов с хорошим освещением, чтобы точно получить желаемое.
Персиковый блонд
Если вы привыкли выбирать все самое необычное — в 2025 году без персикового блонда не обойтись. Суть окрашивания в том, чтобы приблизиться к оттенку этих вызревших оранжево-розовых фруктов. Специалисты отмечают универсальность тренда — интенсивность оттенка можно интерпретировать на свой вкус — от еле заметного цветового акцента блонда до цвета персикового варенья.
Крем-брюле
Эта техника окрашивания стала трендовой благодаря показу Chanel Métiers d'Art: модели появились на подиуме с естественного вида блондом, но чуть контрастными корнями. Оригинальное окрашивание на длинные волосы «крем-брюле» сочетает в себе сливочно-ванильные тона с золотистыми бликами, напоминая неоднородный цвет одноименного классического десерта. Стилисты предупреждают: окрашивание плохо сочетается с холодными оттенками кожи — в таком случае получится эффект болезненной бледности.
Горький шоколад
В тренде глубокие, холодные коричневые тона с оттенками синего или фиолетового, которые создают загадочный и дерзкий образ. Волосы будут на порядок темнее, чем типичные оттенки для брюнеток: учтите, что с минимальным освещением он может казаться иссиня-черным. Таким образом, вы можете обзавестись готическим шармом, подбирая соответствующие образы, которые подчеркнут оттенок волос.
Морковный торт
Этот «кашемировый» оттенок напоминает морковный десерт. С одной стороны, он яркий, но при этом не вызывающий. Жизнерадостный огненный цвет идеально оттеняет лица теплых оттенков, а обладательницам холодного цвета лица может показаться слишком «кричащим» на контрасте с кожей. Попросите стилиста подобрать вам идеальный оттенок с нотками апельсина и корицы.
Уход за окрашенными волосами
Главный принцип, как ухаживать за волосами сразу после окрашивания, — это щадящий режим и использование специальных средств. Существует несколько базовых правил.
- Используйте шампунь для окрашенных волос — это не пустая уловка маркетологов, такое средство позволит сохранить цвет дольше и поспособствует восстановлению волос.
- Волшебных средств не бывает — краска в любом случае будет смываться, и волосы постепенно станут тусклыми: поэтому рекомендуется сократить частоту мытья волос до минимально возможной.
- Не пренебрегайте термо- и UV-защитой: даже самое щадящее окрашивание повреждает волосы — после процедуры важно их дополнительно защитить.
Многие девушки, выходя из салона, задаются вопросом: какие процедуры сделать, чтобы надолго сохранить вид свежевыкрашенных волос. Профессиональные стилисты предлагают широкий выбор услуг, которые продлят жизнь цвета.
- Ламинирование и экранирование — конкретное название зависит от фантазии производителя, но суть подобных процедур в том, чтобы покрыть полотно волос дополнительным слоем. В результате пигменту будет сложнее покинуть структуру волоса.
- Кератиновое выпрямление — процедура аналогичная предыдущим, которая отличается тем, что содержит кератин — белок, из которого, собственно, и состоят волосы. После обработки специальным составом мастер «запечатывает» кутикулу утюжком.
- Ботокс — процедура, которая представляет из себя интенсивный уход и распространена как в горячем, так и в холодном варианте. Какая комбинация с окрашиванием позволит продлить его жизнь — лучше уточнить у мастера.
- Оттеночные средства — проще всего освежить цвет с помощью средств, которые содержат подходящий к вашему оттенку пигмент. Важно проконсультироваться с вашим мастером даже при использовании бытовых тоников, иначе можно лишь испортить результат профессионального окрашивания.
* Запрещен в РФ.