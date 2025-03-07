Встречаем весну красиво: Pródan представил новую праздничную коллекцию обуви

Дизайнер Мария Продан создала уникальную коллекцию обуви, приуроченной к главному празднику всех леди. В праздничной линейке каждая героиня сможет найти ту самую идеальную пару на любой случай. Так, лоферы выбираем под офисный стиль или деловой выход, замшевые туфли с натуральным пером страуса надеваем на особенное мероприятие, а алые атласные мюли с бантом подчеркнут вашу женственность и будут идеальной парой для встречи за коктейлем.

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Даже базовые чёрные лодочки Pródan не так просты, как кажется: днём они дополнят деловой образ, а для вечернего выхода есть специальный съёмный анклет с фианитами. Девочки, они настоящие!

Качественные материалы и удобная колодка — главные ориентиры команды, так что обувь прослужит вам верой и правдой не один сезон. Золушка точно позавидовала бы!