Откуда у звезд берутся «улыбки Джокера»

Желание омолодиться и выглядеть привлекательнее в зрелом возрасте все чаще доводит знаменитых женщин до крайностей. Вместо роскошного преображения красавицы-актрисы получают изуродованные хирургами лица. И, кажется, что плачевный результат заметен только публике. Увлекшись операциями, звезды охотно появляются на светских мероприятиях, шокируя изменениями во внешности.

«Вечная» улыбка и «разрезанные» щеки

В последние годы «антитрендом» в этом плане стала так называемая «улыбка Джокера», когда рот получает неестественный изгиб, будто застыв в жутковатой усмешке. Особенно заметна она у Марины Зудиной и голливудской дивы Деми Мур. Актрисы — почти ровесницы. В молодости обе поражали поклонников природной красотой, но теперь фанаты с трудом узнают в изменившихся чертах те самые, что так притягивали внимание много лет назад. Подобная проблема появилась и у 75-летней Аллы Пугачевой, чье лицо фанаты все чаще сравнивают с застывшей пугающей маской.

Пластический хирург Юлия Оконская в беседе с WomanHit пояснила, что эффект «разрезанного» в уголках рта может быть побочным результатом нескольких видов операций. Изначальным запросом пациенток, наверняка, было приподнять уголки губ, которые с возрастом неизбежно опускаются.

Почему получается такой результат

«Есть такая операция „Корнер лифт“, которая поднимает углы рта, то есть специально делается разрез над углами рта, иссекаются участки кожи. Соответственно, уголки губ поднимаются выше и при этом еще пересекают или частично отсекают мышцу, опускающую углы рта. И еще их тянут мышцы рисориус, это мышцы смеха. Если лицо разделено бороздой на верхние две трети и нижнюю треть, это чаще всего еще нить, которая проходит в толще ткани и тоже подходит к углам рта», — рассказывает эксперт.

Совокупность этих двух вмешательств и дает пугающий результат в виде «улыбки Джокера».

Вместо ножа хирурга

Эксперт считает, что доктора виноваты в этом побочном эффекте не менее самих пациенток. Прежде чем выполнить запрос, они обязаны оценить все риски и попытаться избежать негативных для внешности последствий. Оконская уверена, что безопасной альтернативой операции будут косметологические процедуры. Филлеры для поднятия уголков рта сегодня используются все чаще, и выглядит готовый результат куда более эстетично.