Castle core: рыцари снова в моде

В этом году по-настоящему трендовой стала эстетика Средневековья. Она вдохновлена не только рыцарями, драконами и замками, но и миром фэнтези в целом. Сочетание готики, романтики и металла: в fashion-индустрии все чаще появляются корсеты, кружево, томные макияжи и украшения в виде доспехов.

Почему сейчас

Предпосылки были давно: еще в 2021 году у Balenciaga вышла коллекция с элементами рыцарских доспехов, Christian Dior устроил показ с моделями в кольчуге на фоне старинного замка, а певица Чаппелл Роан выступила на церемонии премии MTV Video Music Awards в доспехах. Pinterest, заметив рост запросов на средневековую эстетику, включил castle core в двадцать визуальных трендов 2025 года. The New York Times в конце прошлого года резюмировал:

«Помните, когда-то мы все думали о Римской империи, а теперь, похоже, другой исторический период проникает в наши умы: Средние века».

Где еще проявляется

Castle core — это не только про моду, он охватывает разные аспекты жизни. Дома превращаются в замки: все больше людей добавляют в интерьер кровати с балдахинами, гобелены, антикварные подсвечники, бархат, потемневший металл и необработанное дерево. Из трэвел-направлений набирают популярность туры по средневековым замкам, а интерес к картам Таро, амулетам и гаданиям растет с каждым днем. Средние века очаровывают своим романтизированным образом с прекрасными дамами, возвышенной любовью и духовностью. А в процветающую эпоху феминизма образы сильной женщины в кольчуге, мрачной владычицы царства или ведьмы стали еще актуальнее.

Как интегрировать в повседневность

На подиуме доспехи смотрятся роскошно, но возникает вопрос: как добавить рыцарскую эстетику в свой гардероб? Фэшн-эксперты советуют присмотреться к серебру, металлическим сеткам, массивным украшениям и аксессуарам. Корсеты и кружевные юбки легко впишутся в повседневный гардероб.

Для самых смелых идеальным вариантом будут кольчужные топы и платья. Но, если к такому вы еще не готовы — не переживайте, можно обойтись небольшими деталями: добавить в свой образ чепчик, перчатки или сумку из металлических пластин.