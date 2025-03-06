Хотите добиться эффекта более пухлых губ без уколов и сложных техник? Все, что вам понадобится, – это коричневый карандаш, кисть и масло для губ.

Сначала прорисуйте контур губ карандашом, слегка выходя за естественные границы. Затем аккуратно растушуйте линию кистью, немного поднимаясь вверх – это создаст мягкую тень, благодаря которой губы будут казаться объемнее. На завершающем этапе нанесите масло для губ: оно придаст сияние и подчеркнет созданный эффект.

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Всего несколько движений – и губы выглядят заметно пухлее! Попробуйте этот способ и убедитесь сами.

Подробнее об этой технике макияжа губ рассказала в своем видео блогер @julyabay.