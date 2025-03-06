Масла в косметике: польза и особенности применения

Масла используют в косметике с древнейших времен, однако за много веков технологии производства этого компонента шагнули далеко вперед. Сложно представить косметику без масел. Во-первых, они предотвращают испарение влаги, покрывая кожу пленкой (создают окклюзию). Во-вторых, обеспечивают смягчающий эффект, чтобы средство было приятно наносить, и оно хорошо распределялось по поверхности кожи.

Чем отличаются натуральные и синтетические масла

Масла в косметике можно условно разделить на натуральные и синтетические. Для многих «натуральное» звучит по определению лучше «синтетического», однако объективно это не так. Технологии значительно усовершенствовались: все субстанции проходят высокую степень очистки и не содержат вредных примесей. Зато синтетические масла могут похвастаться очевидными преимуществами над натуральными аналогами, например, гипоаллергенностью. Ну а феномен сухого масла стал возможен благодаря силиконам: такое средство хорошо растекается, но не дает ощущения жирности и не пачкает одежду.

Среди синтетических масел больше всего предубеждений встречает минеральное. Хотя это отличный компонент для атопичной и склонной к аллергическим реакциям кожи. Многих также смущает связь этого компонента с нефтеперерабатывающей индустрией. Однако минеральное масло — это фарм препарат, что предполагает самую серьезную степень очистки. Его используют не только в косметических средствах, но и в медицинских препаратах — оно абсолютно безопасно. Единственный минус этого ингредиента в том, что оно дает сильную окклюзию, а значит не подходит для жирной и проблемной кожи.

Во многом именно содержание масел напрямую влияют на текстуру крема или сыворотки. Если в составе средства есть твердые масла, и они стоят в начале списка ингредиентов, то скорее всего его текстура будет плотная. Если в формуле использовались легкие варианты и они упомянуты в середине или в конце перечня, то консистенция окажется значительно легче. Чтобы распределить твердые масла (они же баттеры: какао, ши, кокос) по коже, их необходимо хорошенько разогреть в ладонях. Водорастворимые масла (виноградное, персиковое, зародышей пшеницы) имеют значительно более легкую текстуру.

Проблема комедогенности масел: мифы и реальность

Частое опасение, которое возникает в связи с использованием масел — их потенциальная комедогенность. То есть, риск появления на коже белых или черных узелков, которые развиваются в результате скопления в волосяном фолликуле избытков кожного сала, кератина и микробов. Другими словами, комедогенный компонент закупоривает поры, что впоследствии приводит к акне. Под комедогенными понимают такие масла, которые делают себум в порах гуще. Существует даже классификация их «вредности», однако даже сам ее создатель, американский дерматолог Фултон, признал ограниченность такого подхода. Оценивать масла на комедогенность в чистом виде бесполезно (они никогда не выходят в таком виде для использования в косметических целях), а каждая кожа индивидуальна: чаще всего склонность к высыпаниям зависит от уровня сквалена в себуме и того, как быстро он отвердевает. Поэтому лучше всего обращать внимание на реакции именно вашей кожи.

Как правильно выбрать и использовать косметическое масло

Так как же выбрать масло в зависимости от типа кожи? Выбор будет зависеть от жирной кислоты, доминирующей в его составе. Для жирной кожи лучше всего подойдут гамма-линоленовая кислота омега−6. Также стоит присмотреться к маслам подсолнечника, шиповника, бурачника и конопляному. Для возрастного и сухого эпидермиса будут полезны стеариновые жирные кислоты: масло ши, какао, манго, а также рапсовое, крамба, жожоба, зародышей пшеницы. А вот миндальное, персиковое и аргановое подойдут любой коже, но лучше всего удовлетворят потребности сухого или нормального типа, в которой есть недостаток липидов.

А что насчет масел в чистом виде? Здесь важно не забывать о количестве вещества — две-три капли, не больше. Согрейте масло сначала в ладонях, а затем распределите по лицу прижимающими движениями, двигаясь от центра к периферии. Другой способ: смешайте масло с вашим кремом для лица и нанесите, выполнив легкий дренирующий массаж. Масла для тела применять гораздо проще. Например, сухое средство лучше наносить на влажную кожу, чтобы не нарушать естественный липидный барьер. Есть у этих масел еще одна актуальная особенность: они помогают легче адаптироваться к перепадам температуры, от которых наша кожа страдает зимой, а также не дают ей краснеть и шелушиться на морозе.