Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни вышла в свет в наряде 30-летней давности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

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57-летняя знаменитость посетила званый гала-ужин в Лувре. Она показала кадры с мероприятия, где позировала в облегающем макси-платье без рукавов цвета слоновой кости, украшенном узором из черных цветов.

Также звезда указала, что дефилировала в данном предмете гардероба на показе бренда John Galliano 30 лет назад, и продемонстрировала архивные снимки с шоу.

«30 лет разделяют эти фотографии. 30 лет, которые пролетели за секунду. (...) Спасибо John Galliano за это платье, бросающее вызов времени», — отметила Бруни.

В октябре Карла Бруни рассказала о перенесенном онкологическом заболевании в рамках международной акции по борьбе с раком молочных желез «Розовый октябрь».