Известная телеведущая раскритиковала откровенные наряды звезд на «Оскаре»

Известная американская телеведущая Шерри Шепард раскритиковала откровенные наряды звезд на кинопремии «Оскар». Соответствующий комментарий приводит издание Page Six.

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В первую очередь телезвезда обратила внимание на фотомодель и актрису Джулию Фокс, которая пришла на мероприятие в прозрачном платье и без нижнего белья.

«Это было действительно плохо, когда Джулия Фокс надела совершенно прозрачное платье, которое едва прикрывало ее интимные места на теле», — заявила она.

Кроме того, Шепард отметила актрису и певицу Зои Кравиц. Та, в свою очередь, появилась на церемонии в обнажающем ягодицы платье.

«Зои Кравиц почтила нас своим задом. Было видно все», — объяснила знаменитость.

Также собеседница издания упомянула рэпершу Megan Thee Stallion, наряд которой ее особенно возмутил. Шепард оказалась расстроена тем, что исполнительница позволила себе надеть платье с едва прикрывающими ее обнаженную грудь перьями.

«Я говорю это со всей любовью, которая у меня есть: дамы, это не то. Среди ваших фанатов есть молодые девушки, которые будут вам подражать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар».