Известная телеведущая раскритиковала откровенные наряды звезд на «Оскаре»

Известная американская телеведущая Шерри Шепард раскритиковала откровенные наряды звезд на кинопремии «Оскар». Соответствующий комментарий приводит издание Page Six.

Известная телеведущая раскритиковала откровенные наряды звезд на «Оскаре»
© Lenta.ru

В первую очередь телезвезда обратила внимание на фотомодель и актрису Джулию Фокс, которая пришла на мероприятие в прозрачном платье и без нижнего белья.

«Это было действительно плохо, когда Джулия Фокс надела совершенно прозрачное платье, которое едва прикрывало ее интимные места на теле», — заявила она.

Кроме того, Шепард отметила актрису и певицу Зои Кравиц. Та, в свою очередь, появилась на церемонии в обнажающем ягодицы платье.

«Зои Кравиц почтила нас своим задом. Было видно все», — объяснила знаменитость.

Также собеседница издания упомянула рэпершу Megan Thee Stallion, наряд которой ее особенно возмутил. Шепард оказалась расстроена тем, что исполнительница позволила себе надеть платье с едва прикрывающими ее обнаженную грудь перьями.

«Я говорю это со всей любовью, которая у меня есть: дамы, это не то. Среди ваших фанатов есть молодые девушки, которые будут вам подражать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Тренды
Джулия Фокс