Российский бренд представил платье как у Бьянки Цензори на «Грэмми»

Российский бренд Letty начал продавать прозрачное мини-платье, вдохновленное образом жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Товар появился на сайте марки.

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Покупателям представили прозрачное платье BIANCA стоимостью 21 тысяча рублей. На размещенных кадрах модель рекламировала наряд бренда, прикрывая обнаженные части тела руками или верхней одеждой.

Известно, что Цензори появилась в подобном платье на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». Вначале она предстала перед папарацци в черной меховой шубе длины макси. Затем гостья церемонии сняла верхнюю одежду и осталась в прозрачном мини-платье, надетом на голое тело.

Ранее в марте Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий.