Ralph Lauren возобновляет показы в Нью-Йорке

Мы ждали и это случилось: Ральф Лорен возвращается на мировой подиум! Дизайнер покажет новую коллекцию сезона осень-2025 уже 17 апреля в Нью-Йорке. Место проведения будущего шоу пока держится в секрете.

Решение основателя «выйти в люди» связывают с ростом прибыли бренда. Так, в четвёртом квартале 2024 года выручка марки выросла на 11% и составила $2,1 млрд. Показатель, превысивший прогнозы аналитиков и финансовые ожидания команды на 2025 год. Теперь эксперты уверены, что в дальнейшем доход бренда вырастет ещё на 6-7%, что значительно выше прежде прогнозируемых 3-4%. Кроме того, прибыль в Северной Америке выросла на 7%, до $998 млн.

Главный исполнительный директор Патрис Луве отметил, что причина успеха кроется в выдающейся маркетинговой стратегии, инвестиционной ценности и ориентирах компании, которые одинаково актуальны по всему миру.