Louis Viutton запускает бьюти-линейку La Beauté совместно с Пэт Макграт

Louis Viutton встречает весну яркими новостями! Команда объявила о запуске бьюти-линии La Beauté. Креативным директором выступит известная визажистка Пэт Макграт. В планах у модного дома создание 55 губных помад, восьми палеток теней и десяти бальзамов для губ. CEO Пьетро Беккари уже объяснил, что количество оттенков помад выбрано не просто так, эта символичная цифра олицетворяет название марки: LV — это 55 римскими цифрами.

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Конечно, вместе с покупкой клиентов ждёт эффектный сторителлинг: к косметике будут прилагаться аксессуары с подробной историей о формуле и составе. Беккари добавил, что уникальная упаковка, футляры и в целом очень красивая упаковка продуктов. Всё это будет отражать стиль и позиционирование компании.

Пока линейка на стадии разработки, и дата релиза остаётся неизвестной. Пэт Макграт уже дала интервью по поводу своего нового сотрудничества, но специально не включала камеру, чтобы сохранить интригу. Так подглядеть оттенки или оформление не удалось! Но Пэт заверила:

«Это прекрасная коллекция. Вам она понравится!».

Ждём!