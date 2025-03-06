Как правильно сочетать носки с разными видами обуви и одежды

В ежедневной суете многие даже не задумываются над тем, правильные ли носки они выбрали под ту или иную обувь или брюки. А ведь этот элемент гардероба способен либо добавить изюминку в ваш образ, либо напрочь лишить его стильности! В «носочном этикете» мы разбирались вместе со стилистом и художником по костюму Марией Дариной.

Толщина носков

Самое простое правило: толстые спортивные носки абсолютно не уместны для классической обуви и одежды. Фактура, которую используют бренды спортивной одежды в производстве носков создана для правильной амортизации и удобства носков при занятиях спортом. Помимо того, что это не сочетается с классическим стилем, вам просто будет жарко и некомфортно в таких носках. Для мероприятий, где дресс-код — классика, будут уместны самые обычные носки без фактуры в цвет брюк.

Носки под джинсы и кроссовки

Для джинсов, как и для кроссовок свойственен свободный стиль. Здесь можете выбрать интересные модели разных цветов и длины. Также можно найти варианты с принтами. Сейчас огромный выбор даже в магазинах одежды. Но и обычные монохромные носки тоже подойдут.

«Особенно стильно сейчас носить под кроссовками носки в духе 80 х, с черными или цветными полосами, которые поддерживают спортивный дух», — отмечает Мария.

Носки под определенный элемент одежды

Иногда проводятся мероприятия с дресс-кодом, когда носки можно подобрать, например, под аксессуары — яркую шляпку, интересное колье или шарф. Здесь стоит обратить внимание на то, что носки и элемент одежды наверху находятся друг от друга слишком далеко. Поэтому подбирать аксессуары и носки «цвет в цвет» — плохое решение, лучше попробуйте сочетать их по цветам, которые будут уместно смотреться друг с другом и создавать единую картину.

«В ярком комплекте носки под определенный элемент одежды будет служить стилистическим приемом, усиливающим общую выразительность», — считает стилист.

Белые носки: когда их носить?

Казалось бы, самая распространенная и популярная модель носков, но, на удивление, уместна она будет далеко не во всех случаях. Носить белые носки с классикой — моветон. Даже, если костюм у вас белый, так делать не стоит. Тем более, если с этим костюмом вы надеваете лоферы или мокасины, в этом в целом носки надевать не нужно.

«Лучше всего белые носочки выглядят, когда их надевают с кроссовками, туфлями или балетками с ремешком (Мери-Джейн), если вы хотите создать образ в стиле „преппи“. Так же белые носки отлично дополняют образы в набирающем снова популярность стиле New look. Вспомните героинь фильма „Москва слезам не верит“, и попробуйте сочетать туфли на каблуке рюмочке с аккуратными белыми носочками», — рассказывает художник по костюму.

Туфли на каблуке и носки

Спорим, вы думали, что это просто невозможное сочетание! Но нет, модные тенденции говорят о том, что и открытые, и закрытые туфли можно и нужно носить с носками (особенно, если они натирают). Шелковые, хлопковые или прозрачные носки — прекрасный выбор, а если вы выбираете носки под босоножки, чтобы создать модный образ, то помните о том, что босоножки и носки должны представлять из себя единое цело и только тогда это будет выглядеть гармонично.

«Носки с люрексом или из кружева могут добавить изюминку образу в стиле ар-деко или в стиле New look. А поклонники стиля 'офисная серена» сделали отличительной чертой образа капроновые гольфы, надетые вместе с классическими «шпильками», — резюмирует Мария.

Носочная мода в последнее время набирает обороты, ведь тренды находят свое отражение и в ней. Не забывайте пробовать новые сочетания и следить за показами и селебрити, именно там зарождаются многие тенденции!