Как проходит Парижская неделя моды в Лувре

Четвёртого марта вечером, в разгар Парижской недели моды сезона «Осень-зима 2025», целая плеяда звёзд прибыла в Лувр, чтобы отметить совершенно особое событие. Мероприятие, получившее название Le Grand Dîner du Louvre, посвящено сбору средств для новой выставки модной одежды в Лувре, которая открылась 24 января, а также является официальным началом Paris Fashion Week. Кто на красной дорожке?

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Такие звёзды, как Виктория и Дэвид Бекхэмы, Мишель Йео, Данай Гурира и певица Джису прибыли в Париж на знаменательное мероприятие. Супермодели Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид также присутствовали: в конце концов, это главное модное мероприятие! Официально оно включает в себя фуршет, праздничный ужин (под руководством французского шеф-повара Анн-Софи Пик, удостоенной звезды Мишлен) и специальную экскурсию по Лувру от кутюр.

На выставке, которая продлится в музее до 21 июля, представлено более 100 моделей и аксессуаров от 45 дизайнеров, включая Кристиана Диора, Александра Маккуина и Коко Шанель. Все они представлены в музее среди впечатляющих произведений искусства, скульптур и мебели. Средства, собранные в рамках Гран-при ужина в Лувре, пойдут на поддержку будущих реставрационных проектов и образовательных программ музея. А вы пока можете оценить эффектные образы звёзд на красной дорожке.