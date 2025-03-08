Вера Брежнева пришла на показ в лаковом тренче на голое тело

Певица Вера Брежнева снялась на показе в лаковом тренче без одежды. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Вера Брежнева пришла на показ бренда Givenchy в лаковом тренче цвета бургунди на голое тело. Образ дополнили туфли на высоких каблуках, черный клатч и массивные золотые серьги.

До этого Вера Брежнева пришла на показ Kenzo в Париже в «голой» черной юбке.

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В декабре артистка сообщила поклонникам, что проведет новогодние каникулы в Киеве. Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фото, где была запечатлена елка, украшенная золотистыми игрушками. Дерево стояло на фоне серых штор. Рядом были расположены пакеты и коробки с подарками.

У поп-исполнительницы есть двое детей от разных мужчин: 23-летняя Соня от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Соня признавалась в личном блоге, что очень полюбила Кипермана и даже после развода мамы с ним не стала ее менять. Несколько недель назад артистка показала редкие фото с дочерью Сарой.