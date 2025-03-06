Стилист перечислила модели брюк, визуально вытягивающие фигуру

Если природа не одарила вас длинными роскошными ногами, не стоит отчаиваться. Кроме пресловутого высокого каблука зрительно прибавить фигуре роста и стати помогут правильно выбранные брюки. Персональный и фэшн-стилист Ольга Ефимова в беседе с WomanHit перечислила самые удачные модели, которые моментально вытянут силуэт.

Брюки-паллаццо на высокой талии

Универсальная модель для девушек и женщин с любым типом фигуры. Зрительно стройнят и скрывают недостатки. Важно, чтобы они были средней ширины, не слишком узкие, но и не чересчур широкие. Усилить визуальный эффект «ног от ушей» поможет обувь на высоком каблуке. Можно выбрать и средний каблук, но брюки должны его полностью закрывать.

Если брюки „уходят“ практически в пол, то в любом случае они вытягивают ноги и хорошо садятся на любую фигуру. Особенно подойдут тем, кто желает скрыть недостатки ног: излишне широкие бедра, некрасивые икры или щиколотки.

Брюки-клеш

Расклешенные брюки и штаны давно стали считаться классикой. Вопреки мнениям, что ни идут только стройным девушкам с изящной линией бедер, стилист заверила, что модель можно смело носить всем без исключения.

"Главное — выбрать свой вариант расклешения. Универсальным является клеш, который начинается чуть выше колен", — советует Ольга Ефимова.

Брюки со стрелками или дудочки

В гардеробе каждой женщины просто обязаны быть такие брюки. Вертикальная стрелка, идущая от талии к щиколотке, всегда визуально удлиняет ноги.

"Если даже это брюки-дудочки обычной прямой формы, но обязательно в пол, закрывающий каблук, то они в любом случае будут также вытягивать силуэт", — говорит эксперт.

Еще пара хитростей

Если ваши любимые брюки не подходят ни под одно из вышеперечисленных описаний, не беда. Выбираем верхний слой одежды (жакет, кардиган) или же внутренний слой верха (блуза, водолазка) под цвет брюк. Это визуально вытянет ноги.