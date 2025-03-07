Пластический хирург рассказал, когда нужно удалять грудные импланты

Увеличение молочных желез — одна из самых востребованных операций в области эстетической хирургии. Навсегда ли устанавливаются импланты, нужно ли их менять и в каких случаях их необходимо удалить, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков.

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Если вы решились на аугментационную маммопластику, то необходимо понимать, что спустя время вам может потребоваться повторная операция, связанная с удалением или заменой имплантов. Это может произойти как по собственному желанию либо вследствие появления эстетических показаний или из-за возникших послеоперационных осложнений. Замена или удаление имплантов однажды потребуется в любом случае, а произойти это может хоть через год после первичной операции, хоть через 20 лет. Точно прогнозировать этот временной промежуток невозможно.

Причины, по которым девушки выполняют операцию по удалению грудных имплантов, можно разделить на две группы: немедицинские и медицинские.

Немедицинские

Личное желание пациентки

Бывает, что результат операции не оправдал ожидания или спустя долгое время после первичной операции девушке просто надоело быть обладательницей силиконовых имплантов в груди.

Изменение эстетического вида молочных желез, их опущение и появление асимметрии

Данные изменения возникают не из-за операции и проявляются у большинства девушек вне зависимости от того, установлены у них силиконовые импланты или нет. Проявляются изменения внешнего вида груди спустя длительный промежуток времени после операции из-за ряда причин:

после родов и грудного вскармливания;

значительного изменения массы тела;

под воздействием гравитационных изменений и старения организма.

В таком случае при обращении к пластическому хирургу за консультативной помощью девушкам предлагается заменить импланты с дополнительной коррекцией формы молочных желез или удалить их, выполнив тот или иной вид мастопексии (подтяжки груди), если это требуется.

Медицинские

Послеоперационные осложнения и отсутствие желания замены имплантов

К таким осложнениям относят:

капсулярную контрактуру;

ротацию (поворот) анатомического импланта,

разрыв импланта и другие.

Возникновение «болезни грудных имплантов»

Данное состояние не носит название «заболевание» и не внесено в международную классификацию болезней, так как до сих пор не получено достоверных данных, подтверждающих связь проявляющихся симптомов с установленными грудными имплантами.

В идеале первая пластическая операция на грудь ограничивается одной реабилитацией, а результат долгие годы радует пациентку, но, к сожалению, существует огромное множество факторов, из-за которых что-то может пойти не так. И вот перед женщиной стоит выбор — оставить как есть или переделывать? О главных нюансах повторной маммопластики «Вечерней Москве» рассказал ведущий пластический хирург и главный врач клиники «Спектр» Эльдар Мустафаев.