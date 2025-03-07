Как выбрать крем для чувствительной кожи

Крем для тела может вызывать аллергические реакции, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. О потенциальной опасности популярного косметического средства специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«Современный рынок косметики предлагает множество кремов для тела, которые содержат натуральные масла, такие как ши, кокос, аргановое и другие. При выборе этих продуктов важно понимать, что натуральные ингредиенты могут иметь свои особенности и ограничения», — предостерег Дорохов.

Химик объяснил, что важную роль играет качество используемых масел. Он добавил, что нерафинированные масла холодного отжима сохраняют больше полезных свойств и содержат больше питательных компонентов, однако могут иметь более короткий срок хранения. Специалист рекомендовал хранить такую продукцию в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

«Некоторые производители добавляют в состав антиоксиданты, такие как витамин Е, чтобы предотвратить окисление и продлить срок службы продукта. Старайтесь избегать кремов, содержащих парабены и другие агрессивные консерванты, так как они могут вызывать раздражение и аллергические реакции», — Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Также Дорохов отметил, что эфирные масла в составе добавляют приятный аромат и дополнительные полезные свойства, но они также могут вызывать аллергические реакции.

«Если у вас чувствительная кожа, выбирайте кремы без эфирных масел или с минимальным их содержанием. Перед использованием нового продукта рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество крема на внутренний сгиб локтя и наблюдая за реакцией кожи в течение 24 часов», — заключил химик.

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