Какие аксессуары будут в моде весной и как их правильно носить

Весной аксессуары становятся не просто функциональной деталью, а ключевым элементом интересного яркого или нежного образа. Шарфы, платки и пончо помогают добавить изюминку, создать многослойность и придать даже самому простому наряду стильный акцент. Как правильно носить эти аксессуары, чтобы выглядеть интересно и актуально — разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

Завязываем платок на голову — ретро-шик в современном стиле

Платок, повязанный на голову, остается одним из самых элегантных и женственных трендов. В этом сезоне особенно популярны варианты с крупными цветочными принтами, пастельными оттенками и шелковыми текстурами. Можно носить платок в стиле ретро, завязывая его под подбородком, а можно сложить в узкую полоску и завязать на затылке, оставляя концы свободно свисать.

«Выбирайте шелковые и атласные платки — они мягко ложатся на волосы и не травмируют их. А если хочется более расслабленного образа, попробуйте платок из хлопка или льна», — предлагает эксперт.

Длинные шарфы — создаем многослойность

Объемные и длинные шарфы не только защищают от весеннего ветра, но и делают образ более стильным. В этом сезоне актуальны модели крупной вязки, с бахромой и в виде стеганых одеял. Они прекрасно сочетаются с пальто, кожаными куртками и объемными жакетами — или с уютными свитерами.

Если хотите выглядеть элегантно, носите длинный шарф, не завязывая его, а просто накинув на плечи. А для более расслабленного стиля попробуйте многослойное обертывание вокруг шеи с небрежно свисающими концами.

Шелковый платок вместо украшений

Тонкий шелковый платок может заменить колье или подвеску, если завязать его на шее в виде легкого узла. Такой прием особенно хорошо смотрится с блузами, водолазками и платьями с открытым воротом. Актуальны платки в минималистичных однотонных расцветках, а также с графичными узорами в духе 70-х.

Совет стилиста: «завяжите платок вокруг шеи на французский манер или попробуйте вариант с двойным узлом — это придаст вашему образу утонченности и истинного парижского шарма».

Пончо — альтернатива верхней одежде

Легкое пончо — идеальный вариант для прохладных весенних дней. В этом сезоне популярны пончо с геометрическими узорами, этническими мотивами и в сдержанной цветовой гамме — беж, графит, хаки. Это универсальный элемент, который легко комбинируется с джинсами, платьями и даже строгими брюками.

Чтобы образ с пончо выглядел гармонично, сочетайте его с узкими брюками или джинсами, создавая баланс объемов. А если хотите подчеркнуть талию, используйте ремень поверх пончо.