Влад Лисовец посоветовал добавлять в образ «взрослые» цвета

К ним относятся бордовый, горчичный, а также глубокие синие и зелёные оттенки.

Они сделают внешний вид более «харизматичным», отметил стилист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Оттенки у того же самого зелёного, коричневого, бордового — разные. Представьте себе, что один красный может выглядеть очень лакшери и красиво, а второй красный может очень упрощать внешний вид. Я могу сказать только одно — любой наряд будет красиво смотреться, если в его образе есть один взрослый цвет — это бордовый, зелёный такие глубокие, синий, горчичный. Один такой цвет сразу придаёт образу более харизматичный, более вечерний вид. Поэтому, используя один такой цвет в образе, уже в общем-то так градус повышается».

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