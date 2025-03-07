Хинштейн: власти оказывают поддержку следствию по делу о "зубах дракона"

Власти Курской области содействуют следствию, которое идет по делу о качестве оборонительных сооружений "зубы дракона" в регионе. Об этом врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале. "Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание", — высказался глава региона. Он добавил, что власти и силовики не могут проявлять снисходительность по отношению к коррупционерам, особенно, если речь идет об обороне региона. 7 марта стало известно, что в Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничных районах бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона". Заказчиком работ по установке ограждений была Корпорация развития Курской области, которая уже выступает ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитражном суде.