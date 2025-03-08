Пластический хирург объяснила природу женской красоты

Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила, что красота – это уникальный симбиоз внутреннего мира, внешности и культурных качеств, вдохновляющий на творчество и шедевры.

Мантурова обозначила свое видение женской красоты на заседании Дискуссионного клуба имени В. Г. Змазовой. Мантурова подчеркнула, что женская красота представляет собой не просто гармоничные пропорции и симметрию черт лица, но симбиоз всех аспектов человека, включая его внутренний мир и культурные особенности, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, именно этот симбиоз делает человека уникальным и отличным от других.

«Красота – это то, что лучше обыкновенного, то, что вызывает вдохновение и побуждает к творчеству», – заявила Наталья Мантурова.

Она также отметила, что женская красота может раскрывать таланты у мужчин, вдохновляя их на создание шедевров в различных сферах искусства.

Мантурова делала акцент на том, что в современном обществе важно понимать значение внутренней гармонии и уникальности, которые делают человека по-настоящему красивым. Красота, по ее мнению, – это не только эстетика, но и отражение богатого внутреннего мира и культурного наследия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, считают пребывание в России опасным из-за красоты российских женщин.

Президент Владимир Путин отмечал, что в женщинах раскрывается душа и красота России.

Между тем ранее сообщалось, что лицо американской супермодели Беллы Хадид наиболее приближено к «золотому сечению», об этом заявил пластический хирург Джулиан Де Сильва по итогам своего исследования.