Какой цвет волос стал трендом в 2025 году

Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

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Отмечается, что женщины, в том числе звезды первой величины, массово отказываются от дорогостоящих уходовых процедур и окрашивания, демонстрируя природный оттенок волос.

По словам инфлюэнсерши reb_ellion, данная тенденция связана с финансовыми проблемами потребителей и их желанием сэкономить. Ее поддержали другие пользователи сети, которые отметили, что действительно переживают трудные времена и отказываются от привычных процедур для поддержания цвета волос.

«Вся моя шевелюра натурального цвета... Я страдаю», — сетует одна из блогеров.

Стилист Риз Вентворт, в свою очередь, подтвердил, что большинство клиентов теперь предпочитают более мягкие, смешанные тона, которые красиво отрастают и требует меньшего ухода.

«Произошел большой сдвиг в сторону отращивания седины или перехода к более естественным цветам. Речь идет о работе с натуральными волосами, а не против них», — объяснил он.

В феврале стало известно, что один аксессуар из 1990-х вновь стал модным благодаря фильму «Анора». Речь шла о блестящей мишуре для волос, которая украшала волосы актрисы Майки Мэдисон, сыгравшей главную роль в упомянутой картине.