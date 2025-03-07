Пластика не помогла Тому Крузу избавиться от «лица бурундука»

Американский актер Том Круз считает, что у него лицо бурундука из-за возрастных изменений, пишет Radar Online со ссылкой на инсайдера. Источник отмечает, что он проиграл в «битве за вечную молодость» с другой звездой Голливуда — Брэдом Питтом.

Это задело за живое, так как Том как сумасшедший готовился к большому дню и знал, что они сойдутся лицом к лицу. Его раздражает, что Брэду каким-то образом удалось состариться лучше. Том считает, что у него лицо бурундука, — поделился информатор.

По данным источника, актер проводит массу исследований секретов красоты своего коллеги по цеху. Круз «отчаянно пытается перехитрить его и изменить ситуацию».

Журналисты отметили, что вражда между актерами длится более 30 лет. Авторы статьи убеждены, что Круз вне себя, поскольку чувствует поражение перед Питтом.

Поводом для беспокойства стала реклама для Суперкубка, где бывший муж Анджелины Джоли призвал американцев сплотиться. 61-летний Питт покорил зрителей своим подтянутым лицом, в отличие от 62-летнего Круза.