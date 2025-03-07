Если по утрам нет времени на сложные укладки, но хочется выглядеть аккуратно и стильно, этот способ идеален. Всего три минуты – и у вас будет пучок, который держится весь день.

Для начала нанесите лак на корни волос, чтобы закрепить их и избежать излишней пушистости. Затем завяжите низкий хвост на затылке. Чуть ослабьте резинку, опустив ее вниз, и начните протягивать хвост через середину, скручивая его в жгут. Продолжайте, пока под резинкой не останется небольшой хвостик. Аккуратно расправьте верхушку пучка и закрепите его невидимками.

Простой способ визуально увеличить губы

Этот пучок подходит как для повседневных образов, так и для вечерних выходов. Быстро, просто и стильно.

Подробнее о том, как сделать такую прическу, рассказала в своем видео блогер @orlova_vf12.