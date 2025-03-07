17 точечных средств для борьбы с акне — гели, патчи и лосьоны

Недостаточно чистая наволочка, тот самый день цикла или съеденные на ночь чипсы, — никто не застрахован от появления внезапных воспалений. Спасатели уже спешат на помощь! Ищите идеальное точечное средство от высыпаний в нашей подборке.

© Super.ru

Корректор несовершенств Pure, Académie Scientifique de Beauté

© Super.ru

Компактный флакон-карандаш не займет много места ни в ванной, ни в косметичке. В кончик встроен металлический шар, который приятно охладит область воспаления и поможет быстрее избавиться от покраснения.

SOS-гель против несовершенств, Erborian

© Super.ru

Как корабль назовете, так он и поплывет. SOS-гель действительно придуман для экстренных ситуаций: он быстро образовывает тонкую пленку на ранке. Не конфликтует с тональными средствами, поэтому поверх него можно смело наносить любимый тональник.

Точечные патчи TerpinaC, Dr. Oracle

© Super.ru

Основной компонент патчей — масло чайного дерева, которое хорошо зарекомендовало себя в борьбе с внезапными воспалениями. В упаковке есть патчи разного диаметра для крупных высыпаний и поменьше. За счет тонкой основы они практически незаметны на коже.

Точечное средство против несовершенств кожи Vinopure, Caudalie

© Super.ru

Крем не только купирует и лечит воспаления, но и визуально их маскирует за счет зеленого пигмента в составе. Мелочь, а ведь приятно: кому хочется сверкать краснотой в течение дня?

Точечный корректор Salises, Sesderma

© Super.ru

Давайте считать вместе: салициловая кислота, плюс ниацинамид, плюс пантенол. Равно что? Правильно, чистая и спокойная кожа. В подарок прилагаются гигиеничная упаковка-тюбик и счастливая улыбка после использования.

Точечное средство Tea Tree, A’pieu

© Super.ru

Базовое средство с экстрактом чайного дерева и удобным аппликатором. Им легко попасть ровно в центр воспаления и не задеть здоровые участки кожи. Для баланса в состав добавили центеллу азиатскую — она способствует быстрому заживлению.

Салициловый лосьон Pure-Reset, Clarins

© Super.ru

Эффект за одну ночь: в лосьоне есть салициловая кислота, которая обладает доказанным антибактериальным действием. Наносите точечно ватной палочкой и не забывайте менять ее на чистую после каждого погружения в упаковку.

Патчи от акне, SKIN1004

© Super.ru

Тонкие патчи не только уменьшат само воспаление почти на любой стадии, но и спасут в ситуации, когда руки добрались до прыща раньше. Они помогут ранке затянуться и защитят ее от попадания грязи и пыли.

Сыворотка с гликолевой кислотой 10%, Etat Pur

© Super.ru

Гликолевая кислота считается одной из самых сильных, и этот титул получен заслуженно: она интенсивно отшелушивает кожу, обеспечивая полноценный пилинг. В этой сыворотке —целых 10%, поэтому эффект не заставит долго ждать. Удобная упаковка выдает небольшие порции продукта без контакта с воспалениями.

Средство против локальных несовершенств кожи, Weleda

© Super.ru

Подойдет любителям мягких, натуральных, но все же бескомпромиссно эффективных банок. В составе нет кислот высокой концентрации, зато есть комплекс из серы, экстракта ивовой коры, корня солодки и гамамелиса. Еще гель хорошо охлаждает болезненные прыщи и быстро снимает красноту.

Подсушивающий SOS-гель Hyseac, Uriage

© Super.ru

Формат для занятых и деловых. Гель образует на воспалении тонкую защитную пленку, «целлюлозный щит», чтобы минимизировать риск бактериального заражения в течение дня. Четыре часа — и первые результаты будут видны даже без линз или очков.

Тройной корректирующий крем-гель Effaclar Duo+M, La Roche-Posay

© Super.ru

Любимчик всех завсегдатаев клуба внезапных и не слишком прыщей. Внутри банки есть специальный ингредиент — филобиома актив, который работает сразу с четырьмя характеристиками воспалений: диаметром, рельефом, качеством кожи и покраснением.

Набор точечных пластырей Dermaclear, Mediheal

© Super.ru

За страшным словом «мадекоссосид» скрывается экстракт из центеллы азиатской. В корейском уходе патчи с этим активом особенно ценят за бережную, но эффективную работу с воспалениями и ранками, которые остаются после выдавливания.

Точечное средство Ac Ctrl Deep, Dewytree

© Super.ru

Корейцы обожают двухфазные продукты, и не зря — так одна банка может заменить сразу несколько шагов. Это средство обязательно нужно взболтать перед применением, чтобы порошковая подсушивающая база смешалась с успокаивающей жидкой фазой. В крышечке аппликатор, так что не придется впопыхах искать ватную палочку или тыкать в прыщики пальцами.

Крем-гель для проблемной кожи, «Циновит»

© Super.ru

Воспалительный сезон часто приносит с собой еще и повышенную жирность кожи. Цинк в составе крема работает с обеими проблемами сразу, помогая бороться и с прыщиками, и с избытком себума.

Актив-крем Seracin, Librederm

© Super.ru

Проверенная временем комбинация из салицилки, цинка, серы и экстракта календулы не подводит. Не зря она считается классикой. Кислота отшелушит излишки кожи, а остальным компонентам будет проще взаимодействовать с прыщиком. Это ускорит процесс лечения.

Точечный крем CICAA.C, Dermafirm

© Super.ru

Прыщи часто оставляют после себя темные пятна, но есть хорошая новость: их можно убрать. Этот точечный крем подойдет тем, кто уже справился с активной стадией «цветения» и теперь мучается от постакне. За результат отвечают ниацинамид и лимонная кислота.