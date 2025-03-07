Новая энергия и мужские костюмы: что случилось с Меланией Трамп

Первая леди США Мелания Трамп на втором сроке президентства своего супруга сменила имидж — и линию поведения. Жена Дональда Трампа, которая с 2016 по 2020 год постоянно сталкивалась с критикой, теперь появляется на публике реже, времени в Белом доме проводит меньше, а одевается строже, даже жестче. «Газета.Ru» — о том, как изменилась Мелания Трамп.

От пальто в цветах — до мужских костюмов

На первом сроке президентства Дональда Трампа его супругу осуждали практически за каждый наряд. Пока крупные американские бренды отказывались одевать первую леди, Меланию Трамп критиковали за то, что она носит одежду европейских модных домов. Многие помнят вызывающе роскошное летнее пальто Dolce & Gabbana, в котором Мелания Трамп появилась на саммите G7 в Италии в 2017 году — публику возмутила цена в $51500. Высокая цена, «неправильный» производитель, негативное сообщение, которое будто бы передает наряд, — первую леди всегда было, в чем обвинить.

Любимые бренды первой леди остались прежними — она продолжает носить Dior и Dolce & Gabbana. Однако ее стиль изменился — и по-новому читается сообщение, которое несут ее наряды.

Новый стиль Мелания Трамп задала еще своим официальным портретом, опубликованным в конце января. На черно-белой фотографии бельгийки Режин Махо, которая много лет работает с семьей Трампа, первая леди стоит, слегка опершись на зеркальную поверхность стола обеими руками: глаза смотрят с легким прищуром, ноги явно скрещены под столом, за окном виднеется Монумент Вашингтону, расположенный между Белым домом и Капитолийским холмом. Поза, выражение лица, костюм — черный смокинг Dolce & Gabbana, белая рубашка с расстегнутым воротом, мужской камербанд Ralph Lauren на талии, — все это произвело на публику глубокое впечатление. СМИ писали, что Мелания Трамп показала себя сильной, независимой и властной, а портрет выглядит имперским и даже угрожающим.

Все последующие появления первой леди на публике — а их было несколько — показали, что она и дальше планирует одеваться в мужские костюмы, а не романтичные платья и блузки с бантом.

На Обеде губернаторов в Белом доме 23 февраля Мелания Трамп вновь была в смокинге Dolce & Gabbana — нарядном, бархатном с широкими блестящими лацканами, — а также в белой рубашке и с широким поясом Ralph Lauren. 3 марта первая леди прибыла на Капитолийский холм, чтобы поддержать указ, криминализующий так называемую «порноместь», в костюме-тройке Ralph Lauren цвета верблюжьей шерсти — жакете, жилете и брюках со стрелками, сидящих точно по фигуре.

Лишь недавно, 4 марта во время выступления Дональда Трампа в конгрессе, первая леди, наконец, была в юбке. Но и тут — никакого легкомыслия: на ней были серый жакет Christian Dior с тонким поясом, шарф и юбка-карандаш. Кстати, в таком же жакете была на показе Dior на Неделе высокой моды в Париже, сменившая имидж Памела Андерсон.

Подальше от Овального кабинета

С самого начала второго президентского срока Дональда Трампа СМИ задавались вопросом, будет ли его супруга жить в Белом доме. В интервью ведущей телеканала Fox Эйнсли Эрхардт первая леди США обещала:

«Я буду в Белом доме. И, знаете ли, когда нужно быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Мой главный приоритет — быть мамой, быть первой леди, быть женой, и как только мы вступим [в должность] 20 января, служить стране».

После инаугурации Мелания Трамп вместе с супругом посетила 24 января места стихийных бедствий в Северной Каролине и Калифорнии. А затем — исчезла из поля зрения публики на несколько недель, появившись лишь 22 февраля на Обеде губернаторов. В самом начале президентского срока своего супруга она пропустила его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Японии Сигэру Исибой, королем Иордании Абдуллой II и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Между тем, в первую каденцию Трампа первая леди присутствовала на его совместной пресс-конференции с Нетаньяху и организовывала уикенды в Мар-а-Лаго для Синдзо Абэ и его супруги Акиэ.

Больше публичности и самостоятельности

Несмотря на то, что Мелания Трамп старается не вовлекаться в рутинную работу Белого дома, на этот раз она не избегает публичности: вскоре после победы ее супруга на выборах в ноябре 2024 года компания Amazon подписала с ней контракт на съемки документального фильма, который выйдет ближе к концу этого года.

Однако, как признают американские СМИ, на этот раз она чаще действует самостоятельно, не следуя за мужем. После того, как супруги посетили пережившую ураган Северную Каролину и серьезно пострадавшую от пожаров Калифорнию, Мелания Трамп отдельно от супруга отправилась в Мар-а-Лаго. Как объяснил Трамп CNN, его супруга искренне хотела поехать с ним в пострадавшие районы, потому что «переживала за них».

Общественная деятельность Мелании Трамп сейчас заключается в поддержке законопроекта, который подразумевает уголовное преследование за «порноместь». Это — логичное продолжение прежней деятельности первой леди: на первом сроке президентства своего мужа она продвигала программу «Be Best», направленную на защиту молодежи и детей от травли в сети.

В прошлый раз над инициативами Мелании Трамп американские СМИ, скорее, иронизировали. В этот раз критики пока не слышно, а сама первая леди выглядит более уверенной в себе.