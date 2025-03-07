Пористая кожа: как сгладить дефекты без визита к косметологу

Расширенные поры на лице не только выглядят неэстетично, но и доставляют массу проблем в течение дня. Повышенная жирность часто сопровождается пористостью, и сальный секрет почти нон-стоп просачивается через увеличенные отверстия. Тут никакая матирующая пудра не спасет, и на важном мероприятии лицо будет блестеть, даже если в помещении или на улице не слишком жарко. Да и высыпания то и дело появляются. Устав бесконечно маскировать дефекты, женщины копят деньги на косметологические процедуры. Но справиться с проблемой можно и менее затратно и радикально.

Косметолог Елена Фикс в беседе с изданием WomanHit перечислила народные и бюджетные аптечные средства, которые при регулярном применении позволят значительно сузить поры и добиться снижения жирности кожи.

Народные средства

Маски с глиной. «Используйте белую или голубую глину для глубокого очищения и сужения пор. Смешайте глину с зеленым чаем и алоэ вера, нанесите на лицо и оставьте до высыхания», — говорит эксперт. Скраб из пищевой соды. Смешайте соду с водой или молоком, массируйте кожу и смойте теплой водой. Это помогает очистить поры и сделать их менее заметными. Медовая маска с желатином. Разведите желатин с водой, добавьте мед и глицерин. Нанесите на лицо в несколько слоев и смойте через 30 минут. Эта маска, по словам косметолога, помогает сгладить поры и увлажнить кожу. Лосьон на травах. Заварите ромашку, календулу и зверобой. Используйте как лосьон для сужения пор и тонизации кожи.

Бюджетные аптечные средства

Салициловая кислота. Используйте средства с салициловой кислотой для сужения пор и борьбы с акне. Стоят они довольно дешево, и в аптечке любой женщины с проблемной кожей быть просто обязаны. Цинковая мазь. Подсушивает воспаления и прыщи, но требует увлажнения кожи до и после нанесения. То есть сначала очищаем кожу специальным увлажняющим тоником или умываемся с пенкой. А смыв мазь, наносим легкий увлажняющий крем. Увлажняющие лосьоны. Обязательны к использованию для обладательниц любого типа кожи. Часто женщины с расширенными порами ищут в магазине или аптеке исключительно матирующие и посушивающие средства, но это ошибка. Жирная кожа нуждается в увлажнении не меньше, чем нормальная и комбинированная. Бепантен. Успокаивает и увлажняет кожу, способствует ее регенерации. Крем можно использовать вместно обычного дневного или ночного. По текстуре он довольно легкий, быстро впитывается и не способствует усилению эффекта жирности кожи.

Советы по уходу

Косметолог рекомендует завести привычку регулярно ухаживать за жирной кожей. Тут можно выделить три обязательных процедуры, которые в итоге приведут к значительному улучшению состояния: это очищение, эксфолиация и увлажнение. Поры визуально сузятся, а кожа станет меньше блестеть, да и риск воспалений снизится.