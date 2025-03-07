Сумка-бохо от Chloé вернулась на подиум

Креативный директор Чемена Камали, чей дебютный показ для Chloé сезона осень-зима 2024 ассоциировался с бахромой и кружевом, вспомнила одну из самых знаковых сумок модного дома — Paddington. Поработав над другими хитами прошлого, в том числе с сумкой-браслетом и высокими деревянными туфлями на танкетке, Камали заставила поклонников ждать целый год, прежде чем переиздать любимую сумку.

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Камали полностью погрузилась в мир Chloé с тех пор, как около двух десятилетий назад поступила на стажировку к Фиби Фило. Именно она впервые выпустила эту модель в коллекции весна/лето 2005 года, и она давно восхищается силуэтами героев своих предшественниц.

«Уникальность успеха сумок Chloé заключалась в том, что на них не было логотипов — они никогда не были предметом роскоши. Они всегда мягкие, из растительной кожи, с необработанной зернистой патиной. Они очень быстро стареют», — рассказала она ранее Марку Холгейту из Vogue.

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Так, её версия сумки «Паддингтон» приобрела ту же округлую форму, что и у Фиби, и была украшена таким же замком и золотым ключом с пряжками на обоих концах. Сумки были выполнены в бордовом, сине-сером и зелёном оттенке хаки. Подчеркивая свободолюбивую привлекательность, Камали прикрепила к своей версии брелок и элемент в виде хвостика из искусственного меха, который наверняка понравился бы поклонникам оригинала, включая Кортни Лав, Кейт Мосс и Дженнифер Лопес.