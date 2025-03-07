Готовим томатную маску, которая поможет избавиться от морщин

Томатная маска с крахмалом — отличное средство для ухода за кожей. Она содержит ликопин, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Проколлаген, содержащийся в маске, способствует уменьшению морщин и повышению упругости кожи.

Для приготовления маски вам понадобятся:

1 томат;

1 столовая ложка крахмала;

половина чайной ложки оливкового масла.

Приготовление:

Обдайте томат кипятком, снимите кожицу и измельчите его в блендере или на мелкой терке. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Поставьте смесь на водяную баню и подогревайте, помешивая, до загустения. Остудите маску до комфортной температуры и нанесите легкими массирующими движениями на кожу лица и шеи. Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой и вытрите мягким полотенцем.

При использовании маски лифтинг-эффект заметен уже после 2–3 применений. Кожные покровы становятся подтянутыми и свежими. Однако обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить, нет ли у вас аллергии на вышеуказанные ингредиенты.