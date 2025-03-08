Хайдер Аккерман представил дебютную коллекцию для Tom Ford

Хайдер Аккерман игриво подметил журналистам за кулисами после своего дебютного показа: «Надеюсь, я вас всех соблазнил».

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Отрепетированная или импровизированная, но это была лучшая реакция за последнее время. Бренд Tom Ford выбрал Аккермана на должность креативного директора после неудачного старта Питера Хокингса, который проработал с Фордом более двух десятилетий, но был на этой должности всего около года.

Не так давно Аккерманн всё же взбудоражил модную публику своей коллекции для Jean Paul Gaultier, и на протяжении многих лет ярые поклонники выдвигали его кандидатуры на работу в Armani и Chanel (в данном случае поклонником его творчества был Карл Лагерфельд). Может ли он сделать что-то подобное для Tom Ford? Может ли он изменить несколько устаревший взгляд бренда на гламур и придать ему новый, устремлённый в будущее, а не в прошлое стиль? Пока гости ждали, когда соберутся все знаменитости и погаснет свет, эти вопросы оставались на первом плане.

Акерманн уверенно держался подальше от конкретных отсылок, будь то из одноимённой коллекции Tom Ford или из его ранних работ для Gucci и Yves Saint Laurent. Вместо этого он обратился к более понятным прообразам, начиная с повседневной одежды, в основном из кожи или в чёрно-белой гамме, а ключевое внимание уделялось их общему мастерству в пошиве и общей страсти к цвету. Палитра коллекции варьировались от кислотно-жёлтого до льдисто-голубого, как из культовых костюмов Дэвида Боуи. Костюм-двойка Freddie Burretti идеально оттенял нежное сиреневое коктейльное платье с бахромой.

Но он также понимает силу чёрного цвета. Костюмы от Тома Форда уже давно стали визитной карточкой мужчин на красной дорожке, и вы можете увидеть, как женщины дополняют маскулинный образ, надевая сшитые на заказ комбинезоны с глубоким вырезом спереди или вечерние платья, которые выпускались в паре: одно платье-пальто без рукавов с атласными вставками, а другое без бретелек.

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Когда его спросили о сексуальности бренда, Аккерманн в интервью избегал этого слова, предпочитая ему термин «чувственный». За кулисами он также настаивал:

«Я не понимаю слово "гламурный"».

Но Аккерманн слишком яро протестует! Он изображает очень убедительную сексуальность, которая не переходит в вульгарность — очевидную опасность при разработке платьев с вырезом. И, конечно, в платьях из текстурированной сетки и пиджаках-смокингах было что-то гламурное. Когда зрители выходили на Вандомскую площадь, в ночном воздухе витал заряд возбуждения.