Стилист Рогов восхитился броскими образами на Неделе моды в Париже

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов восхитился образом блогера в гигантских валенках в Париже. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Александр Рогов показал серию образов моделей стритстайла, в том числе женщин в фиолетовом пальто, гигантских валенках, юбке-пачке и не только.

«А говорят, что в рамках Парижской Недели Моды гости показов предпочитают скромный, неброский, лаконичный стиль… По этим снимкам так и не скажешь! Обожаю некоммерческий стритстайл!» — написал Рогов.

На этой неделе Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона. Ведущий «Модного приговора» посоветовал сочетать их с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками. Стилист отметил, что летом шорты можно будет стилизовать с балетками, лоферами или шлепанцами. По словам эксперта, мужские бермуды также не потеряют своей актуальности.