«Мячики». Грудь Алеси Кафельниковой высмеяли в Сети

Грудь российской модели Алеси Кафельниковой высмеяли в сети со словами «к чему эти мячики». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

26-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость вышла на подиум в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Ее образ украсили цветные вязаные варежки, коричневые колготки и пушистые туфли.

© Lenta.ru

Пользователей сети смутила одна деталь во внешности звезды, о чем они написали в комментариях под постом. «Зачем эти дешевые сиськи?», «Грудь можно было сделать более натуральной у хорошего хирурга. Каплевидные импланты — и нет проблем. К чему эти мячики, которые не шевелятся?», «Они огромные», — написали подписчики.

В январе Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных нарядах. Так, на одном снимке наследница теннисиста Евгения Кафельникова предстала в кружевном бюстгальтере и белой юбке, оформленной кружевами и двумя шлейфами по бокам.