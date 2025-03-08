Кендалл Дженнер примерила бархатное боди модного бренда

Бизнесвумен Кайли Дженнер стала лицом рекламной кампании бренда Cosmic 2.0. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер показала фигуру в черном бархатном боди с глубоким декольте. Волосы ей уложили прядями и сделали вечерний макияж. В руках она держала серебряный флакон с новым парфюмом.

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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась 3 марта в Лос-Анджелесе. Модель предпочла черное макси-платье Miu Miu с вырезами и глубоким декольте, украшенное стразами. Актер выбрал для закрытого мероприятия лимонный пиджак, рубашку в тон, джинсы и черные туфли. Во время церемонии влюбленные фотографировались, целовались и держались за руки.

Отмечается, что Тимоти Шаламе также надел ожерелье от Cartier «Panthère de» с бриллиантами, ониксом и изумрудами за $205 тысяч. Что касается Кайли Дженнер, то она дополнила свой образ серьгами с пантерой за $174 тысячи и каффами с бриллиантами.