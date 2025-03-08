Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, стала лицом рекламной кампании FILA. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер позировала в шортах, футболке и бомбере. Образ дополнили солнцезащитные очки, кроссовки и массивная сумка. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. В кадре она собирала морковку с огорода.

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На прошлой неделе влюбленные показали, как отпраздновали День святого Валентина. Несмотря на слухи о проблемах в браке, модель и певец устроили романтическое свидание. Бизнесвумен позировала в топе, коротких шортах и шубе. Поп-исполнитель стоял перед зеркалом с голым торсом в леопардовом галстуке.

Недавно поклонники Джастина Бибера заметили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram. Позже артист сделал в личном блоге заявление, написав, что некто зашел с его аккаунта и сделал это. Спустя время поп-исполнитель удалил публикацию.