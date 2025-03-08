Джиджи Хадид повторила образ из 1990-х перед показом в Париже

Модель Джиджи Хадид появилась на публике в бомбере из кожи в стиле 90-х. Об этом сообщает Vogue.

© globallookpress

Джиджи Хадид засняли перед показом Schiaparelli в Музее современного искусства в Париже. Модель была одета в черную куртку-бомбер из кожи в стиле 90-х, прямые джинсы и мокасины. Волосы она уложила в небрежный пучок. Образ завершили узкие солнцезащитные очки.

© Газета.Ru

Джиджи Хадид приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. На одном из кадров модель предстала в нежно-розовом комплекте белья в белую полоску, который дополнила блестящей прозрачной юбкой, длинными серьгами и серебристыми босоножками на каблуках. Визажисты сделали звезде подиумов макияж с коричневыми тенями и ярко-розовыми губами, а стилисты — небрежную укладку.

В январе Брэдли Купер впервые за долгое время вышел на публику с Джиджи Хадид. Актер и манекенщица пришли на матч, на котором футбольный клуб «Филадельфия Иглз» играл против команды «Лос-Анджелес Рэмс».