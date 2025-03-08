Рэперша Doja Cat стала гостьей показа Schiaparelli в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Doja Cat была одета в пестрый укороченный жакет и облегающую юбку. Образ дополнили черные туфли на высоких каблуках, солнцезащитные очки с золотыми ресницами и коричневая сумка из кожи. Волосы ей уложили кудрями и сделали вечерний макияж.

Гостями показа также стали Кьяра Ферраньи, Леони Ханне, Надя Ли Коэн, Шарлотта Карден, Анна Винтур, Кристина Романова и другие.

В августе 2022 года Doja Cat шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире. Певица взяла в руки бритвенный станок и сбрила сначала волосы, а потом брови. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.

Недавно Doja Cat выступила на фестивале Parklife. Артистка появилась на публике в белых стрингах, укороченном топе с накладными плечами и сапогах с меховой отделкой. Для исполнения другого трека она надела мини-юбку и прозрачный лифчик.