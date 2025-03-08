Таисия Повалий пожаловалась на неудачную пластику

Таисия Повалий появилась в Кремле. Певица стала участницей большого концерта, посвященного Международному женскому дню. Выглядела звезда так, что глаз не оторвать. А за кулисами Таисия призналась: поддерживать внешний вид ей сейчас весьма непросто. Оказалось, что Повалий пострадала после приема у косметолога.

У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается, - рассказывает звезда. – Я давно живу. И когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах…

Артистка только потом узнала, что гель, который ей ввели для омоложения, не рассасывается. Теперь артистка вынуждена с ним жить.

Мне теперь нельзя никаких косметологических процедур, - объясняет Таисия. – Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно.

Таисия говорит, что теперь ей показаны только аппаратные процедуры. Да и то не все.

Если только аккуратненько, чтобы не навредить, - поясняет звезда. – У меня полимерчик на лобике. Он уже мои родной, сросся с моим телом.

Напомним, что после начала СВО певица живет в России. Звезда купила дом в Подмосковье. Средств на покупку недвижимости у нее не было, поэтому Таисия была вынуждена взять кредит.