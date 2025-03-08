Стилист перечислил весенние тренды солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки — это не просто аксессуар, а важная деталь образа, которая способна добавить загадочности, подчеркнуть стиль и даже скорректировать пропорции лица. Нынешней весной мода предлагает сразу несколько трендов — от дерзкой классики до ярких экспериментов — разбираем их вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

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Узкие очки: ретро из 90-х

Если в прошлом сезоне популярны были очень узкие очки, напоминающие миниатюрные линзы, то сейчас мода немного смягчилась: теперь на пике удлиненные, вытянутые формы, немного напоминающие крылья стрекозы. Они отлично сочетаются с объемными жакетами, спортивными костюмами и расслабленным денимом и подходят для овального и круглого лица — вытягивают пропорции.

Очки с цветными стеклами: энергия ярких оттенков

Цвета могут быть вообще любыми: так, например, лазурный голубой освежает и делает взгляд загадочным, лимонный желтый — поднимает настроение и идеально смотрится в солнечные дни, лавандовый или розовый — для тех, кто любит романтические акценты, а оливковый и зеленый — это вообще универсальный выбор.

«Если боитесь экспериментировать, начните с очков с легким градиентом — они выглядят мягче и подходят для любого типа внешности. Ну и конечно, это отличный выбор для тех, кто не боится выделяться», — объясняет стилист.

Очки-авиаторы с массивной оправой: смелый взгляд на классику

Классические авиаторы давно стали универсальной моделью, но сейчас их перезапустили с новыми деталями: теперь на первый план выходят широкие массивные оправы и увеличенные линзы. К слову, они идеально дополняют строгие жакеты, кожаные плащи, монохромные образы, визуально они делают лицо более скульптурным, поэтому идеально подходят тем, кто хочет подчеркнуть четкие линии скул и подбородка.

Очки в винтажном стиле: элегантность 70-х и 80-х

Очень популярны крупные округлые и квадратные со сглаженными углами очки в духе 70-х и изящные модели с тонкой металлической оправой в стиле 80-х.